Relationsproblem bonusfamilj

Känner att jag måste få skriva av mig lite. Detta hör väl egentligen hemma i familjeliv eller liknande, men sambon hänger där så undviker det.

För att börja, lever sedan ett tag tillbaka i bonusfamilj, jag har två barn och hon har två barn, plus att vi numera har en gemensam.

Det har varit allt annat än en räkmacka, har varit gnissel i princip från början vi flyttade ihop, dock fanns gemensamma barnet redan då så kände att det finns inget annat bra alternativ, plus att man ville ju faktiskt bo tillsammans.

Under resans gång har det mesta dock ändrats och sambon har blivit mer eller mindre personlighetsförändrad. Har ett fruktansvärt humör, kan irritera sig på en sak utan att ge feedback i tid för att plötsligt smälla av i vrede, varpå jag blir förbannad över sättet och då är bråket igång.

Ett exempel av alla bråk är när vi va iväg på weekend, skulle gå ner till frukost, jag hade redan gjort mig iordning, och i all välmening tog jag barnvagn och gick ut i korridoren för att hålla barnet i sovande läge, så man maximerar chansen att få äta ostört.

Tar tio minuter sen stormar sambon ut och fräser nåt typ Va sjutton ska du ha så jävla bråttom för?! Hinner ju inte ens duscha!

Ja men varför sa du inget då att du ville duscha?

Sen va det igång...

Detta är bara ett exempel, finns många mycket värre saker.

Nu till saken, har separerat flera gånger om, gör nu ett sista försök att lappa ihop förhållandet.

Jag är på gång att köpa ny telefon för min är numera snart tre år gammal.

Har kollat runt och börjat bli sugen på att gå över till andra sidan, dvs en iPhone 13.

Båda grabbarna har såklart pratat om att de vill själva ha en, hennes grabb i den nivån att han önskar sig en i julklapp osv.

Jag frågade idag, hur tror du? Kommer det bli liv om jag beställer en iPhone 13?

Blev en reaktion som är typ att Ja definitivt. Antyder ganska tydligt att hon anser det är olämpligt, det kommer skapa orättvisekänslor hos barnen osv. Jag säger att det tycker jag inte spelar roll för det är jag som köper, då får du förklara för ditt barn att jag är vuxen och man kan inte som barn räkna med att få en sån dyr sak.

Om jag köper en så ska jag se till att mina barn inte får använda den, för annars kommer hennes känna sig orättvist behandlade. Då säger jag att Det gäller samma för dig, då ska dina inte få använda din telefon. Men det va tydligen inte samma sak för min är den senaste och mer hypead...

Hon drar en jämförelse att Det är samma sak som om jag skulle köpa en dator åt min, då skulle din såklart känna orättvisa!

Ja men herre gud är ju äpplen och päron menar jag på, så kan du inte resonera. Jag köper till MIG och du köper till ett specifikt barn, klart det kommer bli orättvist och uppfattas orättvist!

Slutar till slut med att hon säger att hon har tänkt att köpa en tv till sitt i födelsedagspresent strax efter jul. Varpå jag såklart reagerar och säger att där är väl definitivt en orättvisesak? Båda vill garanterat ha var sin tv.

Jag tycker att en egen tv är lyxkonsumtion åt ett litet barn, och det borde förankrats tidigare så man ev kunnat köpa åt båda i julklapp.

Hon menar på att det är inget orättvist alls, min får önska sig en själv i födelsedagspresent, om 10 månader...

Vet inte vad jag vill få ut med detta, mer än spontana tankar och så vidare från er.

Hade ni köpt en tv i julklapp för att kompensera? Eller en bättre surfplatta som jag vet att han antagligen vill ha där inte Roblox laggar på?

Ös på med era tankar, är rätt tom i själen just nu.