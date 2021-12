Introduktion till Home Assistant – flexibel men komplicerad hemautomation

Skrivet av exroz: Varför är folk så beroende av att styra sina lampor? Det går att göra med en timer eller smartplug för 100 kr. Gå till inlägget

Taklampor sitter inte i plugg. Sitter någon dosdimmer eller smart spotlight.

Det KAN man vilja styra smartare, speciellt om man har ett 40 tal och vill sätta på alla om man kommer hem.

Jag har inge sånt, bara plejd dimmer i taklampa och trådlös sync från annan knapp. Lampa i smartplugg som tänder sig på solnedgång.

HA är rätt nördigt, känner flera som leker med det men intreserar inte mig alls. Set it and forget it.