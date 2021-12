Chromecast till XLR?

Jag håller på att göra lite "budget" multi-room med 7-8 Chromecasts gen 3 (vill inte använda Chromecast Audio, om de ens går att få tag i).

Förstärkarna är typ the t.amp E4-130, som har XLR in.

Jag tänkte koppla en HDMI audio extractor till Chromecast:en och sedan använda en 3.5mm till XLR-kabel för att få ljudet in in slutsteget.

Det hela känns lite bökigt, finns det ett bättre sätt?

Om jag ska fortsätta på inslagen väg är jag osäker på vad slutresultatet blir beroende på vad jag använder för 3.5mm till XLR-kabel. Mono eller stereo? XLR är balanserat mono-ljud men man kan köra stereo i dem. Men vad kommer slutsteget få?

Denna kabel kontra ex. denna kabel.

Bara för att göra det mer komplicerat har jag också en t.racks DSP 408 med som kan mixa in-kanaler (används till vardagsrummet).

Eftersom alla högtalarna kommer sitta i taket/taken så vore det troligen bäst om stereo-signalen blir mixad till en mono någonstans på vägen.