"Apple M2 marginellt snabbare än M1"

Gaming: Windows 10 | Ryzen 5 3600 | Powercolor Red Devil RX 5700 8GB (BIOS flashed into XT) | Corsair 16GB RAM | PSU Corsair AX760 | M2 NVMe SSD | Fractal Design Define C | Server: FreeBSD | Core i3-2100 | Fractal Design Define C | Corsair 16GB RAM | HTPC: RPi3 | LibreElec | Chromecast | Laptop: MacBook Air mid 2013 & M1 2020 | Phone: iPhone 12 Mini | AP: Ubiquity Unifi | Router: Vanilla FreeBSD Packet Filter