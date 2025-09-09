Problem med internethastighet via router hos Bahnhof/GlobalConnect.

Jag sitter med ett för mig ganska märkligt problem och börjar bli både gråhårig och frustrerad. Tänkte höra om någon här som är slipad på nätverk känner igen symptomen.

Jag har Bahnhof 250/250 via stadsnätet (driftas av GlobalConnect).

När jag kopplar in min stationära dator direkt i väggen (RJ45) får jag konsekvent ~250/250 Mbit/s på alla tester (Speedtest, Bredbandskollen, Sundsvall, Stockholm, Gavlenet osv). Alltså precis som det ska.

Problemet uppstår så fort jag sätter en router mellan. Då droppar nedladdningshastigheten rejält och varierar mellan ca 14–70 Mbit/s beroende på testserver, medan uppladdningen alltid ligger stabilt på 250 Mbit/s.

Undantag: när jag kör Bredbandskollen mot Stockholm- och Oslo-servern får jag 250/250 även via router, samt vid nedladdningar via Microsofts Content Delivery Network (CDN).

Jag har testat:

Tre olika routrar (varav en helt ny).

Två datorer + en laptop (med kabel och USB–RJ45-adapter).

Flera olika nätverkskablar (Cat6 osv).

Flera olika testservrar (Bredbandskollen Stockholm, Sundsvall, Gavlenet, BBKollen m.fl).

Samma resultat även med alla QoS-funktioner, trafikprioritering, acceleratorer osv helt avstängda i routrarna.

Resultatet är nästan alltid:

Direktkopplat i dator = full fart (250/250).

Via router = nedströpt nedladdning (14–70/250).

Jag har även provat att klona MAC-adressen från min stationära dator till routern. När jag gör det fungerar hastigheten plötsligt perfekt (250/250) genom routern också. Utan MAC-kloning går det tillbaka till att strypas.

Jag har varit i kontakt med Bahnhof flera gånger senaste veckan. Deras svar hittills är att “tjänsten fungerar som den ska eftersom det ger rätt hastighet direktkopplat i datorn” och att jag måste godkänna en eventuell teknikeravgift innan de tar ärendet vidare till GlobalConnect.

En sak som kanske är värd att nämna: den 1 september gjorde stadsnätet ett planerat underhåll med en 6 timmars avstängning. Det var ungefär efter det som jag började uppleva de här problemen, men om det finns ett samband vet jag inte.

Så frågan till er som kan nätverk lite djupare:

Känner någon igen detta beteende (full fart direkt i dator, men strypt bakom router om inte MAC klonas)?

Kan detta bero på någon form av mac-adresslåsning, felaktig portprofil eller shaping i noden?

Är det något mer jag kan göra för att tydligare bevisa för Bahnhof/GlobalConnect var felet ligger?

Alla tips och erfarenheter uppskattas!