Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Problem med internethastighet via router hos Bahnhof/GlobalConnect.

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Problem med internethastighet via router hos Bahnhof/GlobalConnect.

Jag sitter med ett för mig ganska märkligt problem och börjar bli både gråhårig och frustrerad. Tänkte höra om någon här som är slipad på nätverk känner igen symptomen.

Jag har Bahnhof 250/250 via stadsnätet (driftas av GlobalConnect).

När jag kopplar in min stationära dator direkt i väggen (RJ45) får jag konsekvent ~250/250 Mbit/s på alla tester (Speedtest, Bredbandskollen, Sundsvall, Stockholm, Gavlenet osv). Alltså precis som det ska.

Problemet uppstår så fort jag sätter en router mellan. Då droppar nedladdningshastigheten rejält och varierar mellan ca 14–70 Mbit/s beroende på testserver, medan uppladdningen alltid ligger stabilt på 250 Mbit/s.

Undantag: när jag kör Bredbandskollen mot Stockholm- och Oslo-servern får jag 250/250 även via router, samt vid nedladdningar via Microsofts Content Delivery Network (CDN).

Jag har testat:

Tre olika routrar (varav en helt ny).

Två datorer + en laptop (med kabel och USB–RJ45-adapter).

Flera olika nätverkskablar (Cat6 osv).

Flera olika testservrar (Bredbandskollen Stockholm, Sundsvall, Gavlenet, BBKollen m.fl).

Samma resultat även med alla QoS-funktioner, trafikprioritering, acceleratorer osv helt avstängda i routrarna.

Resultatet är nästan alltid:

  • Direktkopplat i dator = full fart (250/250).

  • Via router = nedströpt nedladdning (14–70/250).

Jag har även provat att klona MAC-adressen från min stationära dator till routern. När jag gör det fungerar hastigheten plötsligt perfekt (250/250) genom routern också. Utan MAC-kloning går det tillbaka till att strypas.

Jag har varit i kontakt med Bahnhof flera gånger senaste veckan. Deras svar hittills är att “tjänsten fungerar som den ska eftersom det ger rätt hastighet direktkopplat i datorn” och att jag måste godkänna en eventuell teknikeravgift innan de tar ärendet vidare till GlobalConnect.

En sak som kanske är värd att nämna: den 1 september gjorde stadsnätet ett planerat underhåll med en 6 timmars avstängning. Det var ungefär efter det som jag började uppleva de här problemen, men om det finns ett samband vet jag inte.

Så frågan till er som kan nätverk lite djupare:

  • Känner någon igen detta beteende (full fart direkt i dator, men strypt bakom router om inte MAC klonas)?

  • Kan detta bero på någon form av mac-adresslåsning, felaktig portprofil eller shaping i noden?

  • Är det något mer jag kan göra för att tydligare bevisa för Bahnhof/GlobalConnect var felet ligger?

Alla tips och erfarenheter uppskattas!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det är troligen mer lämpligt med en accesspunkt eller switch i ditt fall.

Visa signatur

||Fractal North XL||
Main system: Asus ROG Crosshair x670E Hero, AMD 9800X3D, 64GB DDR5 CL30, ASUS ROG Astral RTX 5090
||Nikon Z6ii, 24-200 f4-5.6|| 105 z macro f2.8||

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Vivace:

Det är troligen mer lämpligt med en accesspunkt eller switch i ditt fall.

Gå till inlägget

Du menar att jag inte behöver ha en router? Utveckla gärna

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CheeO:

Du menar att jag inte behöver ha en router? Utveckla gärna

Gå till inlägget

Hur ser ditt kopplingsskåp ut? Ha du flera uttag där?

Visa signatur

||Fractal North XL||
Main system: Asus ROG Crosshair x670E Hero, AMD 9800X3D, 64GB DDR5 CL30, ASUS ROG Astral RTX 5090
||Nikon Z6ii, 24-200 f4-5.6|| 105 z macro f2.8||

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Vivace:

Hur ser ditt kopplingsskåp ut? Ha du flera uttag där?

Gå till inlägget

Skulle inte kalla det skåp direkt, snarare en liten dosa på väggen med ett enkelt RJ45-uttag.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CheeO:

Du menar att jag inte behöver ha en router? Utveckla gärna

Gå till inlägget

Jag skulle inte rekommendera att köra utan router, tekniskt möjligt men verkligen ingen bra ide.

edit: Fick du nån router från Bahnhof?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av suhrim:

Jag skulle inte rekommendera att köra utan router, tekniskt möjligt men verkligen ingen bra ide.

edit: Fick du nån router från Bahnhof?

Gå till inlägget

Nä, jag har faktiskt inga planer på att slopa den. Nix, har inte fått någon router av Bahnhof, det är aldrig något som har varit på tal under de samtal jag haft med dem. Däremot så har jag alltid haft min egna utrustning och det har inte varit något problem tidigare, iaf inte vad jag har upptäckt.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CheeO:

Nä, jag har faktiskt inga planer på att slopa den. Nix, har inte fått någon router av Bahnhof, det är aldrig något som har varit på tal under de samtal jag haft med dem. Däremot så har jag alltid haft min egna utrustning och det har inte varit något problem tidigare, iaf inte vad jag har upptäckt.

Gå till inlägget

Spontant känns det ju som att felet inte ligger hos dig, du kan ju alltid byta ISP om du inte vill lyssna på dig, jag skulle rekomendera @Obenet. De är hyfsat aktiva här och är mer villiga att hjälpa med saker än de flesta känns det som.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har du testat att koppla ur alla dina prylar från mediaomvandlaren under natten?

Har du testat att lägga till MAC från routern på https://bahnhof.se/privat/kundservice/bestall-publik-ip/ så den får publik ip? Har datorn publik ipv4?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Petterk:

Har du testat att koppla ur alla dina prylar från mediaomvandlaren under natten?

Har du testat att lägga till MAC från routern på https://bahnhof.se/privat/kundservice/bestall-publik-ip/ så den får publik ip? Har datorn publik ipv4?

Gå till inlägget

Jag har kopplat ur allt ett par timmar, dock inte över natten. Det är något jag absolut skulle kunna testa. I mitt första samtal med Bahnhofs support fick jag uppge både min routers och dators mac-adress (vad de gjorde med uppgifterna vet jag inte).

Men som svar på din fråga angående public IPv4 så får min router en IP som börjar på 100.*, medans min dator får i 178.* spannet.

Sidan du länkade för beställning av ny public IP, vet du om det är något de tar ut en avgift för?

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CheeO:

Jag har kopplat ur allt ett par timmar, dock inte över natten. Det är något jag absolut skulle kunna testa. I mitt första samtal med Bahnhofs support fick jag uppge både min routers och dators mac-adress (vad de gjorde med uppgifterna vet jag inte).

Men som svar på din fråga angående public IPv4 så får min router en IP som börjar på 100.*, medans min dator får i 178.* spannet.

Sidan du länkade för beställning av ny public IP, vet du om det är något de tar ut en avgift för?

Gå till inlägget

Du har nog helt enkelt annan routing när du har CGNAT (100.64.x.x-100.127.x.x ip) än när du har publik ip.

Bahnhof kan ta betalt för det, men du har det ju redan på datorns mac-adress och kan säga till kundservice att det är för att felsöka prestandaproblem så kommer de säkert fixa det till routerns utan kostnad.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Petterk:

Du har nog helt enkelt annan routing när du har CGNAT (100.64.x.x-100.127.x.x ip) än när du har publik ip.

Bahnhof kan ta betalt för det, men du har det ju redan på datorns mac-adress och kan säga till kundservice att det är för att felsöka prestandaproblem så kommer de säkert fixa det till routerns utan kostnad.

Gå till inlägget

Ja jag insåg det nu när routers ip låg på fel spann. La en beställning på statisk ip till routern nu iaf, verkar inte kosta extra. Hoppas på att detta löser problemet. Tack så mycket för tipset! Återkommer med resultat.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag testade nu med statisk IP på routern (så jag slipper CGNAT), men tyvärr kvarstår problemet

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CheeO:

Jag testade nu med statisk IP på routern (så jag slipper CGNAT), men tyvärr kvarstår problemet

Gå till inlägget

Det fungerar inte? Du måste fortfarande köra dynamisk och vänta tills du får publik.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar