Intel Core Ultra 7 Processor 365K skymtad i benchmark

Skrivet av jOnÄTÄn: Spelar nog ingen roll, Intels uppföljare till 2700k och 2500k blev ju 3770k och 3570k. Gick riktigt bra. Namnet spelar knappt någon roll så länge det är logiskt inom serien. Ex 365k bör inte vara snabbare än 385k eller långsammare än 335k. Gå till inlägget

Vi överklockare gillade inte uppföljarna till 2500-2600k. Dom bytte ut lödda chip mot något TIM som inte var så bra minns jag. Det gjorde att man inte kunde klocka dom så högt. Drog upp min 2500k från 3,4ghz alla kärnor till 4.8ghz på alla kärnor på luft. Vissa guld ex gjorde över 5ghz på luft. Den bästa jag såg gjorde 5,2ghz på luft ganska imponerande OC siffror, happy times.

Tror de flesta kommer vänta på intels model med monster cache för att se vad den kan göra för prestandan.