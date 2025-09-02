Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Intel Core Ultra 7 Processor 365K skymtad i benchmark

Melding Plague

Intel Core Ultra 7 Processor 365K skymtad i benchmark

Intels Arrow Lake Refresh närmar sig med stormsteg, men tycks vackla innan mållinjen.

Läs hela artikeln här

Medlem

Äh, tidiga samples kan vara så ju. Får se hur det är vid lansering, och hur den presterar i verkliga loads helt oavsett.

Datavetare

Detta är rapporterade frekvenser (i MHz) för de olika testerna, de är ju precis överallt...

[3247, 3983, 2706, 4002, 4284, 4650, 4922, 3409, 4322, 3543, 3095, 3069, 4642, 3768, 2875, 3078, 3704, 3030, 3102, 4488, 3507, 3352, 3811, 4166, 4191, 4023, 3212, 3941, 4433, 3837, 2778, 2957, 3396, 2775, 3537, 4030]

Kolla https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13598562.gb6

Medlem
Skrivet av Yoshman:

Detta är rapporterade frekvenser (i MHz) för de olika testerna, de är ju precis överallt...

[3247, 3983, 2706, 4002, 4284, 4650, 4922, 3409, 4322, 3543, 3095, 3069, 4642, 3768, 2875, 3078, 3704, 3030, 3102, 4488, 3507, 3352, 3811, 4166, 4191, 4023, 3212, 3941, 4433, 3837, 2778, 2957, 3396, 2775, 3537, 4030]
Är väl inte direkt ovanligt när det gäller Intel?

Sänk TDP:n så throttlar den mindre och ger jämnare värden

Jag gillar Geekbench, men just balansen mellan "race to win"/"throttle and die" (dvs "race to sleep") brukar vara hårfin när jag själv testar gamla Intel-CPU:er.

Tog med min smått undervoltade gamla i7:a (i7-8565U) som referens:

[4543, 4567, 4576, 4569, 4559, 4165, 4535, 4569, 4526, 4569, 4549, 4576, 4569, 4568, 4557, 4569, 4562, 4576, 4563, 4556, 4466, 4253, 4291, 4529, 4548, 4569, 4576, 4554, 4556, 4569, 4570, 4569, 4575, 4550, 4569, 4577, 4567, 4569, 4556, 4569, 4569, 4577, 4555, 4461, 4440, 4478]

Har svårt att få moderna CPU:er i laptops att gå lika jämnt och fint under last.

Medlem

Synd inte Intel släpper någon konsument cpu med bra prestanda.

Sötast

ordet "365" är så jävla ballt... said nobody ever.

Hedersmedlem
Skrivet av Allexz:

ordet "365" är så jävla ballt... said nobody ever.

Det vore ju dumt att döpa uppföljaren till 265K till något annat dock

Medlem
Skrivet av Thomas:

Det vore ju dumt att döpa uppföljaren till 265K till något annat dock

Spelar nog ingen roll, Intels uppföljare till 2700k och 2500k blev ju 3770k och 3570k. Gick riktigt bra. Namnet spelar knappt någon roll så länge det är logiskt inom serien. Ex 365k bör inte vara snabbare än 385k eller långsammare än 335k.

Sötast
Skrivet av Thomas:

Det vore ju dumt att döpa uppföljaren till 265K till något annat dock

Haha ja, det har du rätt i!

Så går det när man loggar in med känslorna på utsidan utan att man vet om det och hjärnan behöver ventilera.

Medlem
Skrivet av Thomas:

Det vore ju dumt att döpa uppföljaren till 265K till något annat dock

Man kan kanske säga att Intel hade svårt att planera för framtiden även när de bytte nomenklatur om de inte insåg att nästa skulle heta 365 om de döpte Arrow Lake till 265.

Medlem

De kanske hade tänkt att göra en 360 helomvändning för att komma på banan igen.
Men det blev en 365 så de hamnade 5 grader utanför banan.
AMD tackar och skrattar hela vägen till banken.

Medlem
Skrivet av Allexz:

ordet "365" är så jävla ballt... said nobody ever.

Hade den släppts 2028 så hade den kunnat heta 366 🤪

Medlem
Skrivet av Joppis:

Hade den släppts 2028 så hade den kunnat heta 366 🤪

Längtar till 666

Medlem
Skrivet av jOnÄTÄn:

Spelar nog ingen roll, Intels uppföljare till 2700k och 2500k blev ju 3770k och 3570k. Gick riktigt bra. Namnet spelar knappt någon roll så länge det är logiskt inom serien. Ex 365k bör inte vara snabbare än 385k eller långsammare än 335k.

Vi överklockare gillade inte uppföljarna till 2500-2600k. Dom bytte ut lödda chip mot något TIM som inte var så bra minns jag. Det gjorde att man inte kunde klocka dom så högt. Drog upp min 2500k från 3,4ghz alla kärnor till 4.8ghz på alla kärnor på luft. Vissa guld ex gjorde över 5ghz på luft. Den bästa jag såg gjorde 5,2ghz på luft ganska imponerande OC siffror, happy times.

Tror de flesta kommer vänta på intels model med monster cache för att se vad den kan göra för prestandan.

Hedersmedlem
Skrivet av SpaceMan:

Man kan kanske säga att Intel hade svårt att planera för framtiden även när de bytte nomenklatur om de inte insåg att nästa skulle heta 365 om de döpte Arrow Lake till 265.

Jo, fast varför skulle de sitta på ett möte och säga "vi döper en av c:a 10 modellerna till 265 så blir det 365 nästa år, det är ju ballt"...?
Det blev väl bara så, inte som om de döpte mellanklassmodellen till 265K för att nästa år härma Microsoft 365.

Medlem
Skrivet av Aka_The_Barf:

Vi överklockare gillade inte uppföljarna till 2500-2600k. Dom bytte ut lödda chip mot något TIM som inte var så bra minns jag. Det gjorde att man inte kunde klocka dom så högt. Drog upp min 2500k från 3,4ghz alla kärnor till 4.8ghz på alla kärnor på luft. Vissa guld ex gjorde över 5ghz på luft. Den bästa jag såg gjorde 5,2ghz på luft ganska imponerande OC siffror, happy times.

Tror de flesta kommer vänta på intels model med monster cache för att se vad den kan göra för prestandan.

Men det hade inte så mycket med namngivningen att göra.

Medlem
Skrivet av Thomas:

Jo, fast varför skulle de sitta på ett möte och säga "vi döper en av c:a 10 modellerna till 265 så blir det 365 nästa år, det är ju ballt"...?
Det blev väl bara så, inte som om de döpte mellanklassmodellen till 265K för att nästa år härma Microsoft 365.

Tänkte snarare att de hade chansen att slippa döpa något till 365 vid det mötet genom att inte döpa en modell till just 265. 465 hade ju funkat, eller 275...
365 är lika tufft idag som 2000 var på nollnolltalet.

Medlem

Intel behöver en Do-Over, inte en Refresh.

Medlem
Skrivet av DeLorean:

Intel behöver en Do-Over, inte en Refresh.

Det kommer senare med Nova Lake, men lanseringen av Arrow Lake var ju inte direkt lysande med alla prestandaproblem de hade. Även om de fixade många av problemen så hänger fortfarande de första intrycken kvar, så en refresh är nog rätt smart för att "börja om" med Arrow Lake.

Medlem
Skrivet av perost:

Det kommer senare med Nova Lake, men lanseringen av Arrow Lake var ju inte direkt lysande med alla prestandaproblem de hade. Även om de fixade många av problemen så hänger fortfarande de första intrycken kvar, så en refresh är nog rätt smart för att "börja om" med Arrow Lake.

Den stora frågan är väl om tillräckligt mycket förändrats för att det "nya första intrycket" ska bli avsevärt bättre...

Medlem

Verkar finnas ett utbrett intresse för numerologi (tron på olika tals symboliska innebörd) i ett i övrigt upplyst samhälle, ungefär som när Intel fick döpa Pentium III 666 MHz till ”667” — The Neighbor of The Beast!! 😱

365 är något som vanligen associerar till ”året runt”, och det är ju så man vill använda Intel!

Medlem
Skrivet av Sveklockarn:

Verkar finnas ett utbrett intresse för numerologi (tron på olika tals symboliska innebörd) i ett i övrigt upplyst samhälle, ungefär som när Intel fick döpa Pentium III 666 MHz till ”667” — The Neighbor of The Beast!! 😱

Har inte hört just den varianten... men är inte hela grejen där att busshastigheten var 133.33 MHz, och x5 så blir det (avrundat) 667 MHz?

