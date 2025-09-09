Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Nybyggd dator beter sig märkligt

Nybyggd dator beter sig märkligt

Hej Sweclockers, har nyligen byggt en ny dator och har lite bekymmer med den som jag inte blir klok på. specs är följande
Mb: MAG B650 TOMAHAWK WIFI
cpu: Ryzen 7 9800X3D
Gpu: Rtx 5070 TI
ram: kingston fury beast 6000mhz 32gb cl36
chassi: Lian Li Lancool 207 digital
AIO: Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
Hårdiskar: 2st NVME m2 2tb, 1 hdd 2tb och 1 ssd 1tb.
PSU: TUF Gaming 850W Gold - ATX 3.1

skärmarna jag har är en viewsonic VS2458, en LG ultragear 144hz ips skärm, och en Philips Evnia 27m2n8500 OLED skärm

Det som händer är då: Många gånger när jag startar ett spel, så kan hela datorn frysa. och efter typ 2-3 minuter startar datorn om. Men det händer bara då och då, vilket gör det hela märkligt. Jag har haft stora problem med att CS gör det, men efter lite googlande så kunde jag komma fram till att min LG skärm har en miljard olika upplösningar som gör att det kukar ur när man startar CS eftersom den ska gå igenom alla olika upplösningar, försökte ta bort upplösningarna via någon guide på nätet utan lycka så har valt att stänga av den skärmen när jag ska spela cs istället. så nu får jag iallafall igång det. IBLAND. Kan oavsett bli så att det väljer att frysa datorn och starta om den.

Är lite orolig att jag gjorde en stor tabbe när jag byggde datorn. När jag ksulle installera AIO:n så hade jag satt bracketsen åt fel håll, För jag missade den instruktionen om hur dom skulle vara, dom kunde vara åt båda hållen men åt ett visst håll kom gängen ut lite mer från moderkortet så fick vålda dit den. Så använde nog mer kraft än vad man borde. Däremot tog jag lös den och installerade på rätt sätt sen. Men vet inte om det kan ha orsakat något skit med processorn? högst oklart.

har även varit med om att jag slagit på datorn och gått iväg, sen när jag kommer tillbaka och ska använda den har explorer crashat av någon anledning så jag inte får upp aktivitetsfältet.

En till sak som kanske är lite mindre men ändå något jag uppmärksammat är att när jag startar ett spel eller program, så är det som att resten av datorn laggar lite innan den fått igång spelet. kanske fullt normalt men jag upplevde det inte i samma utsträckning på min förra dator som hade ett 2070 och en i5 9700k.

Har jag för svag PSU? har jag tagit sönder mitt moderkort? har jag böjda pins?
Blir tokig för att det bara händer då och då och inte hela tiden.
När jag startat om datorn fungerar spelen igen för mig?

Har du uppdaterat till nyaste bios, även kollat så dina minnen är med i moderkortets qvl lista över kompatibla minnen?

Nu vet jag att du är bättre än dem som byggde min dator.

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1708818-datorn-stanger...

Men AIOs skyddsplast är avtagen eller hur?

Om maskinen är helt nybyggd skulle jag pröva att säkerställa att minne och GPU är korrekt monterade. Finns det någon info att tillgå i felloggen?

Låter som ett klassiskt "Curve Optimizer"-fel. Har du undervoltat CPUn något? CS gillar inte undervolt alls utan vill helst köra utan några ändringar.

Testa stänga av PBO och se ifall samma fel händer då, samt testa RAM-stickorna utan XMP. Kvarstår felet så är det något annat fel.

Låter inte som att du förstört något med AIOn osv då den startar och lirar en del.

* Kört Memcheck?
* Vad säger Temperaturerna?
* Är det skillnad om du kör belastning på CPU eller GPU? (T.ex. testar SuperPi vs. nåt grafikbenchmark)
* Sitter alla enheterna i samma (jordade) vägguttag? Har varit med om att det blivit krypspänningar mellan skärm och dator som varit inkopplade i olika uttag, med diverse problem som följd.
* Samma med nätverkskabel - varit med om att en maskin med defekt nätverkskort matade ut 127 Volt på 10-base-T-nätet.
* Är du van PC-byggare? På ett av mina första byggen drog jag i för många moderkortsdistanser. Det blev alla möjliga spännande fel tills det upptäcktes. Inte superstolt över den missen.

Lycka till

Tycker det verkar som att något går knas när grafikkortet skall "varva upp".
Under "vanligt" datoranvändande har du artitakter, stutter etc?
Tex när du surfar, tittar på videos etc?

Ta en titt i "Event Viewer -> Windows -> System" titta runt tiden när du startade spelet.
Event Viewern brukar vara bra på att hinna skriva saker innan systemet krashar.

När datorn startar om, får du blåskärm, eller du bara kastas tillbaka till "power up" sekvensen?

Just det ja, som andra skrivit.
Har du tweakat någonstans. Nollställ allt sådant och prova.

Skrivet av Jubas:

Har du uppdaterat till nyaste bios, även kollat så dina minnen är med i moderkortets qvl lista över kompatibla minnen?

har näst senaste versionen, står inte om att det här har varit något problem i tidigare versionen iallafall

Skrivet av IcenovaSwe:

Nu vet jag att du är bättre än dem som byggde min dator.

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1708818-datorn-stanger...

Men AIOs skyddsplast är avtagen eller hur?

jodå den är avtagen!
har benchat cpun och vid max load går den upp i 80C

Skrivet av Gruarn:

Om maskinen är helt nybyggd skulle jag pröva att säkerställa att minne och GPU är korrekt monterade. Finns det någon info att tillgå i felloggen?

minnena sitter som dom ska, det har jag tesat iallafall, gpu:n kanske jag kan prova ta lös och sätta tillbaka för säkerhets skull. power connectorn verkar sitta bra iallaflal.

dum fråga men hur kommer jag åt felloggen?

Skrivet av wasdern:

Låter som ett klassiskt "Curve Optimizer"-fel. Har du undervoltat CPUn något? CS gillar inte undervolt alls utan vill helst köra utan några ändringar.

Testa stänga av PBO och se ifall samma fel händer då, samt testa RAM-stickorna utan XMP. Kvarstår felet så är det något annat fel.

Låter inte som att du förstört något med AIOn osv då den startar och lirar en del.

har ej rört CPUn mer än att jag slagit på XMP och vad det andra nu heter på AMD processorer.

Skrivet av lincoln:

* Kört Memcheck?
* Vad säger Temperaturerna?
* Är det skillnad om du kör belastning på CPU eller GPU? (T.ex. testar SuperPi vs. nåt grafikbenchmark)
* Sitter alla enheterna i samma (jordade) vägguttag? Har varit med om att det blivit krypspänningar mellan skärm och dator som varit inkopplade i olika uttag, med diverse problem som följd.
* Samma med nätverkskabel - varit med om att en maskin med defekt nätverkskort matade ut 127 Volt på 10-base-T-nätet.
* Är du van PC-byggare? På ett av mina första byggen drog jag i för många moderkortsdistanser. Det blev alla möjliga spännande fel tills det upptäcktes. Inte superstolt över den missen.

Lycka till

aldrig använt memcheck, vet inte riktigt hur det fungerar men ska ta och kika på det tack!
80c vid Cinbench test.
inte direkt, har provat bencha båda och temps verkar fullt normala.
ja, alla 3 skärmar, dator och högtalarna sitter i samma skarvdosa. kanske kan vara något att se över egentligen.
nätverkskabeln är typ 50 meter lång, går i min krypgrund och på datorsidan är den hel och fin, däremot vid routern är den skadad och kass i själva kontakten. vet inte om det är något som kan påverka? att den typ jordar, men det är väl svagström? (dålig koll på sådant där)
jag har byggt 4 datorer tror jag, allt gick felfritt utom just AIO monteringen för att jag tyckte det såg rätt ut när jag installerade det. svårt att förklara men bracketsen man sätter vid cpun för att montera pumpen ser ut som att den är upp och ned när man sätter den rätt. därför jag blev lurad och fick dubbelkolla instruktionerna i efterhand.
Chassit hade förinstallerade distanser och inga extra utöver dom jag använde vad jag vet iallafall.

Skrivet av ThomasLidstrom:

Tycker det verkar som att något går knas när grafikkortet skall "varva upp".
Under "vanligt" datoranvändande har du artitakter, stutter etc?
Tex när du surfar, tittar på videos etc?

Ta en titt i "Event Viewer -> Windows -> System" titta runt tiden när du startade spelet.
Event Viewern brukar vara bra på att hinna skriva saker innan systemet krashar.

När datorn startar om, får du blåskärm, eller du bara kastas tillbaka till "power up" sekvensen?

Just det ja, som andra skrivit.
Har du tweakat någonstans. Nollställ allt sådant och prova.

joo jag köper det ändå, Men jag upplever inga stutters vanligtvis, Däremot tycker jag det är konstigt att youtube kan lagga lite om jag spelar på min main skärm, upplevde inte det med förra datorn heller. Känns som att det är något jag missat därför.

ska ta och kika på det.

när den startar om är den bara fryst, idag när den gjorde det fortsatte youtube spela upp ljud från ett klipp jag hade på. Sedan kom jag bara till power up sekvensen.

Har inte tweakat mer än lite fläktkurvor. Tror jag mixtrade lite i MSI afterburner men minns jag rätt gjorde jag inga större förändringar. ska ta och nolla dom inställningarna nu bara för säkerhets skull

Förövrigt har jag nu tagit bort och ominstallerat mina grafikdrivrutiner. och CS startade utan problem efter det, MED lg skärmen påslagen. Peppar peppar. Får hoppas det kanske var en sådan enkel sak

Låter som du får plocka del för del och testa. Se först till allt all eventuell OC är avslagen och allt är ställt på sina standard inställningar. Ditt nätagg bör inte vara ett problem.
Ta bort en ram pinne och se om problemet kvarstår, byt rampinne till den andra om den fortsätter, testa ett par olika slots med en ram pinne.
Ta bort grafikkortet och kör med det inbyggda eller låna, testa med ett som du vet fungerar.
Koppla ur alla tillbehör du inte behöver på usb och eventuella lagrings enheter.(en kollega hade en gång en deltaco mus som låste datorn vid uppstart VARJE gång så man vet aldrig)

Till slut bör du inte ha mycket mer kvar är cpu, en rampinne mus och tangentbord, samt en SSD. fortsätter den då kan det dessvärre vara något jobbigare problem.
Uppdatera bios som någon redan sagt, idag är det busenkelt.

Låter lite som problemet jag hade när jag byggde ihop min AMD burk med 7800x3d för 2 år sen. Började med att Windows kraschade gång på gång, och jag bara kunde högerklicka på grejer och bara öppna diskhantering, enhetshanteraren och det får högerklick på windows ikonen. Problemet var i BIOS att den integrerade grafiken var på så det krockade med grafikkortet, stängde av IGPU eller vad det heter i bios och efter de va de bra.

Vad kör du för OS?

Det skulle kunna var monteringen, för om man skruva ditt processorkylaren för hårt, så kan kontakten mellan den och RAM ta skada, vilket dock oftast innebär att en eller bägge RAM-kanalerna är död, men så verkar inte vara fallet i ditt scenario.

Det mest troliga är (som alltid) RAM, men kontrollera integriteten hos spelfilerna i Steam för CS2 det går förhållandevis snabbt och enkelt. Stäng av eventuella överlägg som RivaTuner.
Men kolla även RAM, sätt ner dom till JEDEK specs för att se om felet kvarstår, försvinner felet så är det garanterat ett RAM bekymmer.

Kolla om andra spel strular också.

Har t.ex. på min dator att just Valve-spel varit dåliga. Blev bättre med bios updateringar, men har fortfarande skumma saker som om jag endast kör en skärm så strular både CS och Dota, spelet låser sig i lobbyn ofta, kan inte tabba ur under en match utan att den krashar spelet, etc. Noll problem när jag har två skärmar inkopplade som jag oftast har.

De andra säger är nog bäst att titta först, fysiska fel, osv. men ibland är spelen buggigt skrivna.

Skrivet av wasdern:

Låter som ett klassiskt "Curve Optimizer"-fel. Har du undervoltat CPUn något? CS gillar inte undervolt alls utan vill helst köra utan några ändringar.

Testa stänga av PBO och se ifall samma fel händer då, samt testa RAM-stickorna utan XMP. Kvarstår felet så är det något annat fel.

Låter inte som att du förstört något med AIOn osv då den startar och lirar en del.

jag är inne på samma spår då jag har exakt samma problem på min Nuc hades canyon som är/var hårt undervoltat och behövt öka då och då och går längre och längre tid mellan krasher.

Bios update,och default läge, memtest med och utan EXPO och kolla temps på varje core är det första jag skulle kolla

Steam/nvidia har från ~april en bug som crashar datorn random.
Vet inte om dom fixat den än, men genom att stänga av GPU acceleration i steam så är problemet fixat.
Om du ser en massa nvlddmkm event id 153 i eventlog efter datorn fryser så är det buggen.
https://steamcommunity.com/discussions/forum/1/60190515105317...
Sök efter eventlog - sök där efter nvlddmkm.

Testa att stänga av Radeon (igp) i device manager.
Under grafikkort borde du där ha två. Ditt nvidia kort och ditt Radeon

Testat ett annat nätagregat? Min dator kraschade och startade om vid spel, främst i Divison 2 och i CS2. Kunde starta cs och klicka runt lite och sen frös datorn till och sen dog den. Köpte ett nytt agg och nu fungerar datorn som den ska.

Du kan ladda ned LinuxMint version 24 och placera på en usb-sticka med Rufus 4.5-4.6, eventuellt 4.9.
Sedan bootar du från den och kör memtest 86 från bootmenyn.

memtest kommer att avslöja ifall du har hårdvarufel på ram minnet eller CPUn, alternativt ifall du har ett överhettningsproblem att visa temperaturen i realtid under belastning alternativt krascha ifall överhettningen kommer för snabbt (varvid tempmätaren antingen torde rusa innan svartskärm alternativt frysa med höga temperaturer visade på skärmen).
2 pass brukar sägas vara 99.9% säkra, 5 pass 99.9999% Testet är robust mot CPUer med slumpmässiga fel.

Passerar din maskin memtest 86 5 pass kan du anta att du inte har värmeproblem och att RAM och CPU är hela med 99.9999% säkerhet. Då är det mjukvaran eller icketestade saker kopplade till moderkortet eller på moderkortet kvar att testa (i princip allt sådan kan stängas av i moderna BIOS så det går att testa).

När det gäller mjukvaran är det bara att ominstallera. Du kan bruka Linux terminal för att shredda hela din hårddisk för att bli av med väldigt avancerade virus som vanligen medföljer piratkopierade spel, musik, och videor. Så du startar Linuxmint från usb-stickan, öppnar terminalen och shreddar hela hårddisken, inte bara brukade ytor för de mer problematiska virusen tenderar att modifera existerande partitioner och gömma sig "utanför systemet", och det enda som funkar hjälpligt är att shredda hårddisken externt, skriva över BIOS med rena BIOS kopior (ibland multipla gånger) och ibland är det inte tillräckigt då virusen nuförtiden angriper olika moderkort på olika vis, exempelvis genom att modifiera programvara och gömma sig ändringsbar kod till allt från USB-portar till WIFI kort.

Lycka till!

Testa att bara använda datorn med den disken där Windows är installerat och ladda även ner CS till den och se vad som händer. De låter som ett problem som kräver att du testar olika komponenter, har du tillgång till en annan dator? Isåfall kan du köra dina olika komponenter i den, en och en

Här är några förslag:
Stäng av EXPO/XMP kör minnet i 4800 MHz och se om det blir stabilt.
Testa med bara en skärm inkopplad (helst OLED:en) för att utesluta skärmstrul.
Rensa och installera om GPU-drivaren med DDU.
Kolla temps och spänningar i HWInfo64 – om något sticker iväg.
Kör sfc /scannow + DISM för att laga Windows-filer.
Om problemen kvarstår efter det kör Memtest86 och fundera på CPU-sockel/montering.

Skrivet av High1ander:

Kolla om andra spel strular också.

Har t.ex. på min dator att just Valve-spel varit dåliga. Blev bättre med bios updateringar, men har fortfarande skumma saker som om jag endast kör en skärm så strular både CS och Dota, spelet låser sig i lobbyn ofta, kan inte tabba ur under en match utan att den krashar spelet, etc. Noll problem när jag har två skärmar inkopplade som jag oftast har.

De andra säger är nog bäst att titta först, fysiska fel, osv. men ibland är spelen buggigt skrivna.

Både cs2 och dota buggar med tabbande i fullscreen, kör borderless så dunka tab som det skall igen.

Mitt förslag är att göra som Gruarn i inlägg 3 säjer, kolla vad datorn tycker är fel före att chansa på allt?
Det står i windowsloggen oftast. Start -> skriv eventlog, kolla system framför allt för tidpunkterna där krasch är. Det är till stor hjälp för att komma tillrätta med sådant här.

Att 9800X3D har en tendens att låsa datorn en sekund eller två medans den laddar ett spel till exempel, är något jag också upplever sen jag gick över från intel 12700k.

Men har i övrigt inga andra av dina upplevda problem.

Har du gjort in helt ny installation av windows?

Jag har precis själv felsökt min dator med en 9800X3D som frös utan felkoder och utan BSOD. Visade sig i slutändan vara en torr / lite sprucken SATA-kabel som glappade lite, lite till en av mina lagringshårddiskar. Varje gång Windows försökte göra något som spann upp den så frös hela datorn.

Kan vara värt att kolla. Jag hade aldrig någonsin kommit på den om jag inte av en slump skulle montera ur mina HDDs innan jag skulle skicka datorn till Inet för felsökning.

Sådana här märkliga problem kan vara nätagget. Råkat ut för det tidigare själv.

Kör Cinebench en stund, sen testa Furmark. Sen testa bägge på en gång.

Kolla temperatur på komponenter . Prova att justera minnes hastighet. Flera bra tips redan.

Sista men inte minst, beklagar att den kukar ur 😂😂😂

Skrivet av rodlake:

Hej Sweclockers, har nyligen byggt en ny dator och har lite bekymmer med den som jag inte blir klok på. specs är följande
Mb: MAG B650 TOMAHAWK WIFI
cpu: Ryzen 7 9800X3D
Gpu: Rtx 5070 TI
ram: kingston fury beast 6000mhz 32gb cl36
chassi: Lian Li Lancool 207 digital
AIO: Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
Hårdiskar: 2st NVME m2 2tb, 1 hdd 2tb och 1 ssd 1tb.
PSU: TUF Gaming 850W Gold - ATX 3.1

skärmarna jag har är en viewsonic VS2458, en LG ultragear 144hz ips skärm, och en Philips Evnia 27m2n8500 OLED skärm

Det som händer är då: Många gånger när jag startar ett spel, så kan hela datorn frysa. och efter typ 2-3 minuter startar datorn om. Men det händer bara då och då, vilket gör det hela märkligt. Jag har haft stora problem med att CS gör det, men efter lite googlande så kunde jag komma fram till att min LG skärm har en miljard olika upplösningar som gör att det kukar ur när man startar CS eftersom den ska gå igenom alla olika upplösningar, försökte ta bort upplösningarna via någon guide på nätet utan lycka så har valt att stänga av den skärmen när jag ska spela cs istället. så nu får jag iallafall igång det. IBLAND. Kan oavsett bli så att det väljer att frysa datorn och starta om den.

Är lite orolig att jag gjorde en stor tabbe när jag byggde datorn. När jag ksulle installera AIO:n så hade jag satt bracketsen åt fel håll, För jag missade den instruktionen om hur dom skulle vara, dom kunde vara åt båda hållen men åt ett visst håll kom gängen ut lite mer från moderkortet så fick vålda dit den. Så använde nog mer kraft än vad man borde. Däremot tog jag lös den och installerade på rätt sätt sen. Men vet inte om det kan ha orsakat något skit med processorn? högst oklart.

har även varit med om att jag slagit på datorn och gått iväg, sen när jag kommer tillbaka och ska använda den har explorer crashat av någon anledning så jag inte får upp aktivitetsfältet.

En till sak som kanske är lite mindre men ändå något jag uppmärksammat är att när jag startar ett spel eller program, så är det som att resten av datorn laggar lite innan den fått igång spelet. kanske fullt normalt men jag upplevde det inte i samma utsträckning på min förra dator som hade ett 2070 och en i5 9700k.

Har jag för svag PSU? har jag tagit sönder mitt moderkort? har jag böjda pins?
Blir tokig för att det bara händer då och då och inte hela tiden.
När jag startat om datorn fungerar spelen igen för mig?

Vad har du för kablage till skärmarna? Gamla? De kanske inte längre uppfyller kraven.
Kan eventuellt vara värt att prova med en HDMI-kabel.
Om du inte redan provat med endast en skärm inkopplad så är det en rekommandation.
Kolla om kablarna har specifikation markerad och använd den som är specificerad bäst.
Prova först med den skärm du anser är huvudskärm, om problemen kvarstår, prova med den skärm som är sämst specificerad.
Det kan även vara värt att prova dra ut en av bildskärmskablarna i taget när datorn fryser för att se om det gör någon skillnad.

Sedan rekommenderas så klart att du installerar Chipset och SATA-drivrutiner från MSI:s sida om du inte redan gjort det.
https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B650-TOMAHAWK-WIFI/suppor...

Tittar man på BIOS-uppdateringarna så kan man se att uppdatering, om du inte redan uppdaterat till sista.
7D75v1P3(Beta version) - 2025-08-12 har följande intressanta notering:
Fixed the functional issue for SATA devices.7

Win-knapp+CRTL+SHIFT+B är ett bra kortkommando att känna till och kan vara värt att prova. Det är kortkommando för att starta om grafikdrivrutinen.

Tillägg:
Om det inte är för omständigt så kan det vara värt att prova med det gamla grafikkortet om du har det kvar.
Det skulle kunna ge en fingervisning om det är kopplat till grafikkort/skärmar/kablage eller något helt annat.

Skrivet av rodlake:

Förövrigt har jag nu tagit bort och ominstallerat mina grafikdrivrutiner. och CS startade utan problem efter det, MED lg skärmen påslagen. Peppar peppar. Får hoppas det kanske var en sådan enkel sak

Du får återkoppla om det löste problemet!

har somsagt provat köra benchmarks på både cpu och gpu, inga farligt höga temperaturer. 80C max på cpu och gpu:n var inte heller så farligt hög.

ska ge mig an att kolla med memcheck när jag får tid över, har ett stressigt liv

tillsvidare: Har en lite äldre WD HDD som jag funderar på om den gjort sitt, det finns ingenting på den disken just nu, MEN om den är påväg att ge upp, kan det få datorn att bete sig konstigt?

har kollat igenom loggs och kan inte hitta något där, men sen har jag aldrig använt loggboken förut så vetefan vad jag ska leta efter eller hur man använder det haha.

