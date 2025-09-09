Nybyggd dator beter sig märkligt

Hej Sweclockers, har nyligen byggt en ny dator och har lite bekymmer med den som jag inte blir klok på. specs är följande

Mb: MAG B650 TOMAHAWK WIFI

cpu: Ryzen 7 9800X3D

Gpu: Rtx 5070 TI

ram: kingston fury beast 6000mhz 32gb cl36

chassi: Lian Li Lancool 207 digital

AIO: Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB

Hårdiskar: 2st NVME m2 2tb, 1 hdd 2tb och 1 ssd 1tb.

PSU: TUF Gaming 850W Gold - ATX 3.1

skärmarna jag har är en viewsonic VS2458, en LG ultragear 144hz ips skärm, och en Philips Evnia 27m2n8500 OLED skärm

Det som händer är då: Många gånger när jag startar ett spel, så kan hela datorn frysa. och efter typ 2-3 minuter startar datorn om. Men det händer bara då och då, vilket gör det hela märkligt. Jag har haft stora problem med att CS gör det, men efter lite googlande så kunde jag komma fram till att min LG skärm har en miljard olika upplösningar som gör att det kukar ur när man startar CS eftersom den ska gå igenom alla olika upplösningar, försökte ta bort upplösningarna via någon guide på nätet utan lycka så har valt att stänga av den skärmen när jag ska spela cs istället. så nu får jag iallafall igång det. IBLAND. Kan oavsett bli så att det väljer att frysa datorn och starta om den.

Är lite orolig att jag gjorde en stor tabbe när jag byggde datorn. När jag ksulle installera AIO:n så hade jag satt bracketsen åt fel håll, För jag missade den instruktionen om hur dom skulle vara, dom kunde vara åt båda hållen men åt ett visst håll kom gängen ut lite mer från moderkortet så fick vålda dit den. Så använde nog mer kraft än vad man borde. Däremot tog jag lös den och installerade på rätt sätt sen. Men vet inte om det kan ha orsakat något skit med processorn? högst oklart.

har även varit med om att jag slagit på datorn och gått iväg, sen när jag kommer tillbaka och ska använda den har explorer crashat av någon anledning så jag inte får upp aktivitetsfältet.

En till sak som kanske är lite mindre men ändå något jag uppmärksammat är att när jag startar ett spel eller program, så är det som att resten av datorn laggar lite innan den fått igång spelet. kanske fullt normalt men jag upplevde det inte i samma utsträckning på min förra dator som hade ett 2070 och en i5 9700k.

Har jag för svag PSU? har jag tagit sönder mitt moderkort? har jag böjda pins?

Blir tokig för att det bara händer då och då och inte hela tiden.

När jag startat om datorn fungerar spelen igen för mig?