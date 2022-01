Samsung Exynos 2200 med RDNA 2-grafik snabbare än Qualcomms flaggskepp

Skrivet av avrasta: Har ännu inte hittat något som min S8+ inte klarar. Vem fan sitter o spelar krävande spel på sin telefon 😂 Gå till inlägget

Ganska/väldigt många?

"In 2020, the mobile gaming content market in North America was worth an estimated 25.2 billion U.S. dollars, with healthy growth forecasted for the future."

Sen hur många av de spelen som är krävande har jag ingen aning om men faktum är att väldigt många sitter och spelar på telefonerna.

" In 2021, mobile games are expected to generate revenues of USD 90.7 billion, representing more than half of the total games market in term of revenues and more than PC and console gaming combined."