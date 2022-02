Skrivet av mrqaffe: Men har du testat om det är tangentbordet eller datorn som "skriver" dvs bytt tangentbord (modell) till datorn eller tvärt om ? Gå till inlägget

Har bytt tangentbordet till nytt, dock samma modell.

Och installerat om windows så datorn borde inte komma ihåg vad som skrivets innan.

Just att den skriver ordet "complete" och inget annat ord är ju märkligt, nu söker jag ju på complete ibland men att den inte kommer ihåg några andra ord är ju märkligt.

Ska se om jag kan spela in via nvidia nästa gång det händer.