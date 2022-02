C++ anropa funktion i ett objekts subobjekt

\src\GameMenu.cpp: In member function 'void GameMenu::DrawMenu()': \src\GameMenu.cpp:296:30: error: invalid use of incomplete type 'class Display' this->gameEngine->display->displayLines(displayLines); ^~ In file included from \src\GameMenu.cpp:3:0: /include/GameEngine.h:15:7: note: forward declaration of 'class Display' class Display; ^~~~~~~ \src\GameMenu.cpp:296:32: error: invalid use of incomplete type 'class Display' this->gameEngine->display->displayLines(displayLines); ^~~~~~~~~~~~ In file included from \src\GameMenu.cpp:3:0: /include/GameEngine.h:15:7: note: forward declaration of 'class Display' class Display; ^~~~~~~