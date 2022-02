Problem med validering, lokal WP-sida

Hej allihop! Jag har som skolarbete byggt en HTML-sida som verkar fungera bra, men nu när jag provade tillägget "Validated" så klagar den på alla bilder på alla sidor! I själva WP-editorn kan man inte se felet den anmärker på, men i källkoden kan man göra det.

Jag har försökt att kopiera om koden från källkod och ta bort felet men problemet dyker ändå upp på nytt. Några tips på vad jag kan göra eller en förklaring till varför det blir som det blir? Här är felet:

Attribute “loading” not allowed on element “img” at this point.

koderna funkar annars bra och ser ut ungefär såhär i WP-editorn:

<div id="tackBild"><img class="wp-image-253 alignnone" src="http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/birdemail-300x181.png" alt="" width="378" height="228" /></div>

Tacksam för hjälp eller förklaring så att jag kan släppa detta.