Hjälp en noob att styra upp sitt hemmanätverk!

Så allt började med att jag och min flickvän fick ett förstahandskontrakt på en lägenhet i en ny fastighet byggd 2019.

Tidigare har det inte varit svårare än att bara plugga in routern i uttaget som finns i bostaden sen är det bara köra. Vilket funkar utmärkt i nuvaranade lägenhet också. Men i lägenheten finns då ett mediaskåp som verkar vara ganska standard grej i nya bostäder men jag har sett ett antal olika nu och ingen är den andra lik. Så varit lite svårt att hitta information på en specifik lösning. Hade jag inte haft flickvän och 2 katter så hade antagligen sladdarna legat fritt på parketten. Men nu är man lite begränsad när det kommer till valmöjligheter. I mediaskåpet finns en patchpanel med 8 uttag som leder ut till 4 st dubbeluttag.

https://ibb.co/rsStyBF

https://ibb.co/ThzKYpQ

Hur som helst. Från började körde jag med ComHems L1 wifihub men den är orimligt jävla seg att ha att göra med. Dessutom är den inte långt ifrån att börja smälta när den står inne i skåpet och och svettas. Så jag började kollade lite på hur det funkade med en egen router. Så jag köpte en Asus RT-AC68U och det funkade bra att först koppla in ComHems router. (Support sa att jag var tvungen att koppla in deras först sedan switcha över ASUS routern. Så jag gjorde det och testade lite och det blev en jävla skillnad.

Problem solved tänker ni då. Nope. Asus monster till router går inte in i skåpet. (Något jag kunde tänkte på men vafan).

Målet är nu att kunna koppla så jag kan köra trådat på bland annat TV, Nvidia Shield, gamingdatorn och jobbdator

Har även Philips hue system och flickvännens trötta gamla laptop som endast kör på 2,4ghz.

Under denna tiden har iag också lyckats köpa på mig en Edgerouter X och en 8 portars Netgear switch (https://www.webhallen.com/se/product/204785-Netgear-GS108E-v3...)

Så min tanke var nu att köra Edgerouter X som main router, switchen i mediaskåpet och eventuellt använda ASUS som accesspunkt för trådlösa enheter (typ mobiler och bärbar dator).

Jag skulle gärna vilja separera nätverket också så jobbdatorn får köra sitt Enterprise nonsens för sig själv. Möjligtvis också då något för TV, Hue och andra IoT grejer.

Tänkte att jag skulle lösa detta med lite tutorials men Edgeroutern var väl lite mer geeky än vad jag förväntade mig.

Tacksam om ni hade kunnat komma med förslag!

MVH Melker!