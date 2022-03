Binärsökning bug

Hej jag har ett problem med min sökning det är nån typ utav bug och alla listor hittas inte, programmet går helt enkelt bara inte igenom alla listor med vet inte riktigt hur jag ska lösa detta.

string söka;

Console.Clear();

if (lista.Count > 0)

{

Console.WriteLine("Sök efter en titel på ditt inlägg");

söka = Console.ReadLine();

int left = 0;

int right = lista.Count - 1;

int middle;

while (left <= right)

{

middle = (left + right) / 2;

int copyList = söka.CompareTo(lista[middle][0].ToString());

element

if (copyList == 0)

{

foreach (var item in lista[middle])

{

Console.WriteLine("--------------------------------------------------");

Console.WriteLine(item.ToString());

}

Console.WriteLine("Din sökning hittades");

break;

{

left = middle + 1; // kollar vänster efter en matchning

}

else //så länge coopylist är mindre än 0 fortsätt att söka

{

right = middle - 1; //kollar höger efter en matchning

}

}

if (left > right)

Console.WriteLine("Sökningen hittades inte");

}

else

Console.WriteLine("bloggen är tom, försök att göra ett inlägg");