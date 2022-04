Snabbkoll: Hur många programmeringsspråk behärskar du?

Från början, till slut... BASIC (c64), 6502 ASM, Z80 ASM, MC680X0 ASM, (a)REXX, C, E, C++, x86 ASM, PERL, Python, Rust och GO. I den ordningen. Aldrig, aldrig ALDRIG något javascript crap -- och de få månader jag skrev rat i Java räknar jag inte -- aldrig igen LUA, TypeScript och liknande räknar jag inte. C# och F har jag "TESTAT", men nja.. Jag är ingen utvecklare, så... Har säkert glömt en hel del, hållit på med skiten i drygt 37 år nu, så...