[PHP] hur gör man så att CASE i switch förstår att vad som än kommer efter ett case måste accepteras och skrivas ut?

Jag har följande switch för min content på min hemsida. Detta är min INDEX.PHP

<?php $page = $_GET['page']; switch($page) { case "news": include "content/news.php"; echo '<script>document.title = "Hollywoodgust - News";</script>'; break; case "newsid": include "content/article.php"; echo '<script>document.title = "Hollywoodgust - Article";</script>'; break; case "cookiemessage": include "other/cookiemessage.php"; break; default: if ($page == "" or null) { echo '<script> window.location.assign("?page=news"); </script>'; } break; echo $page; } ?>

I min NEWS.PHP så skriver den ut länkarna korrekt, vilket är ?page=newsid=1,2 osv.

<?php echo "<div id='newsfeed'> <br><h1>News</h1><br> <div id='mainline'></div> <br>"; $sql = "SELECT id, link, titel, date FROM newsfeed"; $result = $mysqli->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { while($row = $result->fetch_assoc()) { echo " <a href=" .'?page=newsid=' . $row['id']. "> <div id='newsbox'> <h3>" . $row["titel"]. "</h3> <img src='" . $row["link"]. "'> <br><br> <div id='line'></div><br>"; } } else { echo "0 results"; } $mysqli->close(); echo "</Div> </div></a>"; ?>

Problemet ligger i min article.php och i index.php koden ovanför. Jag har försökt skriva [0-9], intval med flera saker för att den ska förstå att det är helt okej att skriva ut nummer efter newsid och att det ska vara okej att använda ?page=newsid=NUMMER för att komma in på rätt artikel. Men det enda sättet jag kommer in på article nu är med ?page=newsid bara, då förstår det att den kan visa article. Jag vill få newsid= med nummer att funka så att artiklarna blir rätt, men det går inte just nu.

Skriver jag $_GET['newsid'] då funkar det inte, men skriver jag $_GET['page'] då hittar den "newsid" men inte numret om den står på länken i webbläsaren? Någon som har förslag hur man kan manipulera CASE så att den fattar att det är okej att skriva ut vad som än kommer efter där?

ARTICLE.PHP