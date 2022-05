Blockera internet för enskild dator vissa tider (Asus router rt-ax82u)

Tja, har en son i samma ålder och samma problem ibland jag kör med Asus RT-AC67U och använder mig av Asus router appen i telefonen där man under familj kan lägga till användare styrda till tex ip till hans dator och styra åtkomst och tider, man kan även gå in och blockera rakt av, fungerar lite sådär ibland det kan ta några min innan det funkar, vi kör trådar till hans dator så det borde funka för dig också. Har dålig koll på just din router men borde funka på den också

Mvh Johnny