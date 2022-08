Gratis böcker för Android App-utveckling

För några år sedan läste jag några kurser om apputveckling

för Android. Då var kursböckerna något man behövde

prenumerera på månadsvis. Nu har de blivit gratis att ladda ned, PDF, Kindle/Mobi, EPUB.

Exempel på en av böckerna:

Elements of Android Jetpack

---------------------------

If you are new to Android app development — or are new to some newer techniques — this book will walk you through the core steps for building an app!

Published on: 2021-12-25

928 pages

https://commonsware.com/catalog