Gaming Dator - Budget på 25-30k

Tjenare, har skummat igenom köprådstrådarna ett par dagar här nu och känner kanske att det inte är något som passat mig så jag tog steget till att skriva en egen tråd, so here goes!

Spelar mycket mmo's, e-sport spel dvs cs apex cod och kommer ev vilja spela något nysläpp. Kan direkt säga att till 99% kommer burken användas till gaming i nuläget och vill kunna känna att när jag väl lagt såpass mycket pengar på en ny dator så kommer den även hålla iaf 2-3år innan jag "behöver" byta något. Har kollat runt på en del prebuilds och sådär men jag tycker att det är samma sak på dom flesta som är problemet, lite hdd 1tb slukas ganska fort om man vill ha lite spel installerade så jag skulle nog gärna vilja ha 1+tb. Sedan kanske det är en principsak men känns som om jag ska ha en ny pc så vill jag 32gb ram, fråga inte vrf men känns som en sådan sak man skall ha? 16gb va det gamla och vill som sagt ha ny pc känslan deluxe.

Ska man ha vattenkylare till cpu ? fördel/nackdel? ett vattenblock dvs slutet system ? Ser att många rekommenderar powercolor kort? Som sagt jag är lite förlegat i detta och känns som om det kommit mycket nytt på kort tid (boomervarning)

Tänkte ev beställa inom snar framtid

Tack på förhand! o/

// MVH Lanish