Hjälp med saker till smart hem, strömsnål dator för Home assistant, shelly m.m

Jag tänkte passa på att köpa lite smart hem saker nu när det är rea på mycket, men jag behöver bland annat en strömsnål dator till home assistant. Jag tänkte först köpa en Raspberry Pi 4 men de är ju slutsålda överallt, så jag söker alternativ. Det gör egentligen inte så mycket om den är overkill för just home assistant, för det finns ju alltid något kul att hitta på, varför inte testa köra pi-hole också eller kanske lite nätverkslagring?

Enda kravet är väl egentligen att den ska vara strömsnål vid "idle".

Jag har tänkt att köra några AirThings för luftkvalitet, sen ca 15st shelly, lite osäker på vilka modeller dock. 6st ska vara till lampknappar och resten till vägguttag, Shelly 1PM Plus är väl bäst till eluttagen men vilka borde jag välja till lampknapparna?

Tänkte även köpa Shelly smoke detector sen när den släpps. Kanske även slänger dit någon shelly flood när jag ändå är igång. jag sitter även och kollar på reviews på lampor just nu, behöver ca 7st, och det är ju ganska bra reor på lamporna men jag måste nog skynda lite.

TLDR;