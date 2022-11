Ja för mitt moderkort har det kommit ett nytt bios.

ROG STRIX B550-F GAMING BIOS 2806

"mprove system compatibility,

Before running the USB flashback tool,please rename the BIOS file(RSB550FG.CAP)using BIOSRenamer"

Trevligt att det kom till 5800X3D. Men med det nu näst senaste bioset som är installerat på mitt moderkort kan jag ha -30 på alla kärnor för min 5800X.

Om det inte är några fler uppdateringar än det kommer jag nog inte uppdatera bios.