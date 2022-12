Error Code "EA" och "46" på X670E AORUS MASTER?

Hej!

Har precis byggt ihop ny dator och upplever lite konstiga meddelanden ifrån mitt Gigabyte X670E AORUS MASTER.

(I övrigt fungerar allt som det ska)

Specs:

CPU: Ryzen 7900X

MB: Gigabyte X670E AORUS MASTER

RAM: Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 FURY Beast AMD EXPO

PSU: BeQuiet Dark Power 12 1000W Titanium-Rated

GPU: Nvidia RTX 4090

SSD: Kingston Fury Renegade M. 2 NVMe SSD Gen 4 2TB

1. (AMD EXPO ej aktiverat) Varje gång jag startar datorn så har moderkortet error code: 15 i 20-30 sekunder och går därefter igenom ett antal andra koder innan den visar BIOS och sedan till slut Windows 10 och skrivbordet.

Därefter visas error code: "EA", som enligt Gigabyte står för "S3 Resume Boot Script is invalid"?

Är det något fel på BIOS/Boot up?

I övrigt så fungerar allt som det ska med denna setup. Har laddat ner all tillgänglig programvara via Gigabyte Control Center.

2. Om jag följer instruktionerna ifrån Gigabyte / Aorus och aktiverar AMD EXPO via BIOS* så får jag Error code: 46 och systemet startar inte. BIOS dyker inte upp heller. (RAM-minnenas RGB lyser inte)

Vad har jag gjort för fel? Jag var noggrann med att kontrollera att RAM-minnena var kompatibla med moderkortet på Gigabytes hemsida.

Stort tack för att ni tog er tid att läsa detta, håller tummarna för att Sweclockers genier kan knäcka den här nöten

Mvh

Thunder

*1. Enter BIOS and activate AMD EXPO 1

2. Enable Low Latency Support

3. Enable XMP/EXPO High Bandwidth Support