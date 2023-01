Tv hittar inte delad mapp på datorn, samt SSDP Discovery problem

Så jag försöker få min Tv att hitta min delad mapp på datorn, den hittar min Sonos högtalare och min router, men inte datorn. Så jag gick till "Network" för att kolla på problem men fick,

"Network discovery is turned off. Network computers and devices are not visible. Please turn on network discovery in Network and Sharing Centre."

Den ska vara på, så stängde av brandväggen, nu fugerar net att komma in på "Network" men Tv hittar den fortfarande inte. Jag kollar i loggen på Windows brandvägg för att tillåta vad det var som blockerade "Network" men Windows säger inte vad den blockerar. Jag ser dock att den tillåter ca 22st anslutningar var tredje sekund från,

Direction: In

C:\windows\system32\svchost.exe

SSDP Discovery (svchost.exe)

UDP

Service: SSDPSRV

Port: 1900

Remote Port: 34908

Local adress: 239.255.255.250

Remote adress: 192.168.1.1

Så jag stängde av WiFi och tog bort allt förutom WAN och port 1 som går till min dator, men får anslutningarna fortfarande. Så min asus RT-AC66U B1 router måste skicka alla dessa packet.

Så tre problem jag hitta, som kanske är relaterade till varandra, och måste lösas.