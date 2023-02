MSI lyfter minneskapaciteten till 192 GB DDR5

640k ought to be enough for anybody!

Det finns väl inget vars behov inom datateknik som har ökat lika snabbt som ramminne mängden? Kollar man på andra saker så är det inte lika ofta behovet fördubblas, många som förr köpte dator hade i datorns slutskede kanske 4 gånger så mycket ram som när de köpte den ny.

Det håller dock på att hända saker inom datorteknik. Chefer går emot att vara datorer ska vara typ tunna klienter, det är inte mycket alls förutom Officepaketet som ska finnas på dem. Allt man arbetar med ska sedan både ligga och köras på en server av något slag.

Detta gör såklart att behovet av ens egen dators prestanda minskar.

Om jag ska testa ett större program för att kolla in några filer. Så förr, klona upp en vm, installera programmet och testa. När man är klar deleta VM maskinen.

Nu ska man, skapa en VM på någon av de stora hypervisor-servrarna och samma procedur. Problemet är att detta är mer tidskrävande än det första.

Installera det stora programmet på lokalt på ens dator, ja det gör man bara en gång i arbetslivet och aldrig mer.