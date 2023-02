Nintendo: "Switch har mer att ge"

Nintendo satsar på att folk accepterar deras otroligt dåliga prestanda ett tag till och jag tror dom har rätt.

Jag har ett PS5 och ett Switch, Om jag ska spela cross platform-spel är PS5:an tveklöst val. T.ex it takes two skulle jag verkligen inte vilja förstöra med Nintendo Switchens prestandaproblem.

Men sen har du spel som Mario oddysey och Breath of the wild, hade jag velat spela dom på PS5? Ja absolut, det hade get tusen gånger bättre spelupplevelse att köra med 60fps istället för Switchens måttliga prestanda. Men Nintendo vet att dom sitter på detta trumfkort, vi vill spela Zelda och Mario, därför måste vi acceptera Nintendos villkor.

Jag ser fram emot Tears of the kingdom, men efter att ha lagt många timmar på att spela igenom Horizon Forbidden West är jag orolig att jag kommer störa mig mycket på framförallt FPSproblemen på Switchen.