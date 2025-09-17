AMD har utan buller eller brak lanserat ett nytt grafikkort i den äldre Radeon RX 7000-serien med RDNA 3-arkitekturen, rapporterar Videocardz. Kortet heter Radeon RX 7700 och är en intressant blandning av 7700 XT och 7800 XT.

Vad AMD har gjort är att kombinera en variant av Navi 32-kretsen som är något mindre välutrustad än den som sitter i 7700 XT med den bredare minnesbussen från 7800 XT. Det innebär att kortet har 16 GB grafikminne och samma 624 GB/s bandbredd som det kortet, men samtidigt har färre beräkningsenheter och ray tracing-acceleratorer än 7700 XT.

Totalt har kortet 40 beräkningsenheter och lika många ray tracing-acceleratorer, 80 AI-acceleratorer, 96 renderingsenheter (ROP) och 160 texture mapping units (TMU). Prestandamässigt ska det ge 25,2 TFLOPs för 32-bitarstal och 50,4 TFLOPs för 16- och 8-bitarstal. Enligt AMD presterar kortet över 60 bilder per sekund vid 1440p och Ultra-inställningar i en rad olika mer eller mindre nya spel, som Spider-Man 2 och Ghost of Tsushima.

Några uppgifter om säljstart eller pris har AMD ännu inte delat, vilket Videocardz tolkar som att marknaden främst är tänkt att vara färdigbyggda datorer.