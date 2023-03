Automatiska knapptryckningar / autoclicker tgb

## Custom config $runtimeInMinutes = 60 $locationOnScreen = @(100,100) ## In pixels. Starts @ top left corner. Adjust if needed #### Magic happens here $endTime = (Get-Date).AddMinutes($runtimeInMinutes) $cSource = @' using System; using System.Drawing; using System.Runtime.InteropServices; using System.Windows.Forms; public class Clicker { //https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms646270(v=vs.85).aspx [StructLayout(LayoutKind.Sequential)] struct INPUT { public int type; // 0 = INPUT_MOUSE, // 1 = INPUT_KEYBOARD // 2 = INPUT_HARDWARE public MOUSEINPUT mi; } //https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms646273(v=vs.85).aspx [StructLayout(LayoutKind.Sequential)] struct MOUSEINPUT { public int dx ; public int dy ; public int mouseData ; public int dwFlags; public int time; public IntPtr dwExtraInfo; } //This covers most use cases although complex mice may have additional buttons //There are additional constants you can use for those cases, see the msdn page const int MOUSEEVENTF_MOVED = 0x0001 ; const int MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = 0x0002 ; const int MOUSEEVENTF_LEFTUP = 0x0004 ; const int MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = 0x0008 ; const int MOUSEEVENTF_RIGHTUP = 0x0010 ; const int MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = 0x0020 ; const int MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = 0x0040 ; const int MOUSEEVENTF_WHEEL = 0x0080 ; const int MOUSEEVENTF_XDOWN = 0x0100 ; const int MOUSEEVENTF_XUP = 0x0200 ; const int MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = 0x8000 ; const int screen_length = 0x10000 ; //https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms646310(v=vs.85).aspx [System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")] extern static uint SendInput(uint nInputs, INPUT[] pInputs, int cbSize); public static void LeftClickAtPoint(int x, int y) { //Move the mouse INPUT[] input = new INPUT[3]; input[0].mi.dx = x*(65535/System.Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width); input[0].mi.dy = y*(65535/System.Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height); input[0].mi.dwFlags = MOUSEEVENTF_MOVED | MOUSEEVENTF_ABSOLUTE; //Left mouse button down input[1].mi.dwFlags = MOUSEEVENTF_LEFTDOWN; //Left mouse button up input[2].mi.dwFlags = MOUSEEVENTF_LEFTUP; SendInput(3, input, Marshal.SizeOf(input[0])); } } '@ Add-Type -TypeDefinition $cSource -ReferencedAssemblies System.Windows.Forms,System.Drawing #Send a click at a specified point while( $(Get-Date) -lt $($endTime) ){ $color = Get-Random 'Green','Red','Magenta','Cyan' [Clicker]::LeftClickAtPoint($locationOnScreen[0],$locationOnScreen[-1]) Write-Host "[$(Get-Date -f 'HH:mm:ss')] Click" -ForegroundColor $color Start-Sleep 10 }