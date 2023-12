ISP med publik IP-adress, statisk eller dynamisk

Hej!

Någon som precis har tecknat avtal med en ISP och erhållit en publik IP-adress, statisk eller dynamisk? Alltså inte har fått sin IP-adress via till exempel CGNAT som många ISP verkar använda sig utav idag.

Jag såg att man kunde begära publik IP på Banhofs hemsida men sedan så läste jag i forumet här att de har slutat med det på grund av adressbrist, så nu vet jag inte riktigt vad som gäller.

Och är det någon som har upplevt att supporten på någon eller flera ISP inte riktigt själva vet vad som gäller?

Jag har idag två linjer in via fiber som privatperson, en dynamisk och en statisk, men den statiska kan jag väl glömma som privatperson. Rekommenderar starkt Connect2IP om man har den möjligheten. Nu ska jag flytta till Öland och letar ny ISP. Jag har en FritzBox! router och tänkte köra DDNS för att komma åt den via min domän.

Och vad är det för prisskillnader mellan privatperson och företag?!? 549 för 1GB upp/ner som privatperson och cirka 2 500 för företag för samma hastighet. Hur kan det vara motiverat?

Tack på förhand för alla svar.