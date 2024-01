IT-säkerhet - MQ lurades på 47 mkr via kapad IP-adress

@Dolce Kör ni M365 med rätt licenser så finns det inbyggt verktyg för utbildning och phising osv, men ni kan även kolla på Nimblr som jag själv tycker är mkt bra och har jobbat en del med. Inte direkt svårt att sätta upp heller så man kan komma igång fort och du kan även se statistik för användarna och om dom gör utbildningarna.

Hur just TP-link är säkerhetsmässigt, finns säkerligen bättre men det skulle med säkerhet kosta mkt mera, men är säkerheten viktig så är det absolut en sak att kolla på. Tänk även på att ni kan ställa in en hel del CA-policys för mail osv som kan stärka upp allt lite mera, kör ni även med rätt licenser så kanske intune kan vara något för att ställa in policys för hur användare kan lägga till mailen i mobiler och även datorer.