Nuked-SC55, den perfekta Roland SC-55 emulatorn? (ja)

Tipsar om Nuked-SC55. Den bästa emulator för Roland SC-55 MKII.

https://github.com/nukeykt/Nuked-SC55

Demo av ljudet i Raptor call of the shadows:

https://youtu.be/hvJukAeHlWE

Vill minnas att @JonasT gillade just ljudet mt32-pi lyckades få till via soundfonts, detta skall va snäppet bättre dock.

Kom ut nyligen och använder sig av rom-filer för att få det korrekta ljudet.

Mcu chipet var exta svårt att få ut ett rom ifrån och krävde speciella metoder: https://twitter.com/nukeykt/status/1752965047179981212?t=GJkI...

De andra chipsen har funnits i rom-format i flera år.

Andra med mer erfarenhet säger att vi är 99.9% där. Att ljudet är perfekt.

https://www.vogons.org/viewtopic.php?p=1251927#p1251927

I tråden ovan hittade jag denna sida som har en mängd olika Midi låtar, via inställningar på själva hemsida går det, med ett meny klick, att ställa in så ljudet går via Nuked-SC55 (förutsatt att du har loopmidi installerat)

https://chiptune.app/browse/MIDI/Jam%20&%20Spoon

Länkar till en av de bättre låtarna, men det finns även en mängd spel och klassisk musik, tryck på browse, för att komma längst ut.

För att använda på äldre datorer går det ju att köra midi ljudet via en modernare dator. Likt i denna video

https://youtu.be/vSk9S1bkRS8

Behövs nog kraftfullare hårdvara i detta fallet, Nuked-SC55 är mycket CPU krävande.

Det pratas om försök att få det att köra på en raspberry pi 5. 4an va för klen, just nu iallafall, men vi är ju endast på release 0.2.0.

Men rom filer behövs som sagt, de finns där ute, men får inte delas alt för öppet. Copyright å sånna grejer.