Märklig upplevelse vid inloggning till Gmail

Istället för att som brukligt kunna klicka på boxen med min mailadress så fanns det inget där, jag fick ange mig mailadress genom att skriva ut den, som om jag aldrig loggat in på Gmail tidigare på denna dator med denna webbläsare. Tänkte att cookies med information om vilka mailadresser som loggat in tidigare förfaller väl efter en tid, så jag skrev in min mailadress och loggade in.

När jag loggat in kom jag inte till min inkorg, utan jag fick se mitt angivna telefonnummer för kontoåterställning och min angivna mailadress för kontoåterställning, och blev ombedd att bekräfta dem. När jag klickade på rutan för att bekräfta fick jag felmeddelande om att det inte gick att spara uppgifterna. Efter flera försök med samma felmeddelande klickade jag på Hoppa över-knappen istället. Då blev jag utloggad, men då såg inloggningssidan jag kom till ut som vanligt, dvs jag kunde se min mailadress som en box att klicka på, och logga in den vägen.

Är det någon som vet vad som kan ha orsakat detta, eller vad det kan bero på?

(Inloggningen här skedde på en Windows-dator som jag använder till vardags.)