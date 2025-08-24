Odyssey G60SD OLED problem

Jag tänkte kolla här om någon vet lösningen på problemet jag har med min skärm...

När den går in i skärmsläckare (svart skärm) så efter jag väcker den så händer det ofta, inte alltid att positionen på skärmens innehåll hamnar en halv muspekare utanför skärmkanten, åt höger eller vänster. Galet störande och jag fattar inte hur och varför det kan bli så.

Det jag måste göra nu är att fysiskt stänga av skärmen och sätta på den igen, då funkar det.

Men vill ju inte ha det såhär...

Någon som vet hur man kan tänkas fixa detta?