Beställde denna som har specs som nedom. Blir den inte begränsad av sin DisplayPort på något sätt? Är det inte bara 4k 120hz som dp 1.4 klarar eller ?
ROG Strix OLED XG32UCWG är en 32" 4K TrueBlack Glossy WOLED gaming-skärm med dubbelläge: 4K@165Hz eller FHD@330Hz. Upplev knivskarp bild, 0,03 ms GTG, G-Sync-kompabilitet och OLED Care Pro med Neo Proximity Sensor. HDR400 True Black, 99 % DCI-P3.
4k240Hz@10Bit fungerar fint med DSC (komprimering). 4k120Hz@8bit som du nämner är begränsningen utan DSC.
https://trychen.com/feature/video-bandwidth här kan du testa vad som fungerar under vilka förutsättningar.
