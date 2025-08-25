Beställde denna som har specs som nedom. Blir den inte begränsad av sin DisplayPort på något sätt? Är det inte bara 4k 120hz som dp 1.4 klarar eller ?

ROG Strix OLED XG32UCWG är en 32" 4K TrueBlack Glossy WOLED gaming-skärm med dubbelläge: 4K@165Hz eller FHD@330Hz. Upplev knivskarp bild, 0,03 ms GTG, G-Sync-kompabilitet och OLED Care Pro med Neo Proximity Sensor. HDR400 True Black, 99 % DCI-P3.