ROG Strix OLED XG32UCWG

Beställde denna som har specs som nedom. Blir den inte begränsad av sin DisplayPort på något sätt? Är det inte bara 4k 120hz som dp 1.4 klarar eller ?

ROG Strix OLED XG32UCWG är en 32" 4K TrueBlack Glossy WOLED gaming-skärm med dubbelläge: 4K@165Hz eller FHD@330Hz. Upplev knivskarp bild, 0,03 ms GTG, G-Sync-kompabilitet och OLED Care Pro med Neo Proximity Sensor. HDR400 True Black, 99 % DCI-P3.

4k240Hz@10Bit fungerar fint med DSC (komprimering). 4k120Hz@8bit som du nämner är begränsningen utan DSC.

https://trychen.com/feature/video-bandwidth här kan du testa vad som fungerar under vilka förutsättningar.

