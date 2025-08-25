Företaget Miljödata levererar IT-tjänster till merparten av Sveriges kommuner och regioner. I helgen upptäckte företaget ett intrång i sina system, rapporterar SVT.

Miljödata har polisanmält angreppet och anmält det till Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Enligt Petter Flink, specialist på myndigheten, ser det ut att vara en stor attack med många drabbade. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är informerad och säger till TT att det handlar om en utpressningsattack där svenskars personuppgifter kan ha läckt.

Företagets system används bland annat för handläggning av arbetsrättsliga ärenden som arbetsskador, och lagrar exempelvis läkarintyg och andra känsliga uppgifter.

Enligt Miljödatas vd Erik Hallén drabbas runt 200 kommuner och regioner av hacket – bland annat Göteborg och Karlstad – men det är ännu oklart vad hackarna har kommit över och från vilka kunder. Karlstad kommun säger till SVT att hacket åtminstone inte kommer leda till att personer med skyddad identitet får sina uppgifter röjda, då dessa lagras anonymiserade i systemet.