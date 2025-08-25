Skärmar, stativ, kontroll, dockningsstation

Rensade lite hemma och i vinden, hittade lite saker som jag vill sälja om det finns intresse.

Det står på vardera produkt kring funktion och skick.

Skärm 1: Dell U2414H superfint skick och fungerar utan problem. Perfekt kontorsskärm, säljes pga uppgradering.

Pris: 350:- (SKICKAS EJ)

Skärm 2: Dell U2414H fint skick förutom en repa på skärmen, som inte är enorm och som inte märks vid användning (enligt mig).

Pris: 250:- (SKICKAS EJ)

Skärmstativ: NeoFlex ErgoTron, kan ingå vid köp av båda skärmarna (Skruvar ingår inte men går enkelt att hitta på bauhaus/netonnet) Skruv: M4 x 12

Pris: 200:- (Ingår vid köp av båda skärmarna ovan)

Laptophållare: Satechi datorhållare som använts främst för Macbook Pro men passar i princip alla då den går att justera i mått. Kvalitet och väger en del, tillverkat av aluminium.

Pris: 200:-

Laptophållare: Inköpt på amazon, höj och sänkbar, bra kvalitet och stabil. Använts där jag velat använda laptopskärmen som extra skärm. Kostar i dagsläget 400:- på Amazon.

Pris: 200:-

Handkontroll: Playstation 5 original handkontroll, i fint skick men har dessvärre börjat drifta i vänster analogspak. Är annars i superfint skick och har väldigt lite slitage. (Den är använd någon månad då den började drifta ganska tidigt). Om någon händig kan laga så är det ett kap.

Pris: 150:-

Trådlös laddare: Original laddare från Samsung (läder), det står fast charge och verkar vara på 10W men garanterar inget men har funktionstestat och fungerar utan problem. Går att använda i liggande eller stående läge, ansluts med USB-C.

Pris: 100:-

Dockningsstation: Dell WD19S 180W, denna har fungerat helt utan några problem men efter att jag plockade bort den för någon månad sedan får jag inte igång den. Vet inte vad det beror på och har inte gjort någon research förutom att koppla in min laptop. Laptopen fungerade förvisso inte med en annan docka från Ugreen heller. Garanterar ingenting och säljes i befintligt skick, kan vara vad som helst. Antingen laptopen, dockan eller adaptern.

Pris: 200:-

KÖP ALLT FÖR 1000:- (ENDAST HÄMTNING) Finns att hämta söder om Stockholm.

