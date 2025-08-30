Kazeta heter ett nytt Linux-baserat operativsystem vars syfte är att förvandla en PC till en konsol­liknande spelmaskin. Systemet delar utvecklare med Chimera OS och är tänkt att passa även de som inte har något intresse av att lära sig Linux, rapporterar Tom's Hardware.

Systemets mest unika egenskap är att det inte startar till en skrivbordsmiljö utan direkt till ett spel. Spelet – som kan vara vilket DRM-fritt spel som helst som går att köra på Linux antingen direkt eller via Proton/Wine – placerar användaren först på en ”spelkassett” i form av ett minneskort, en USB-sticka eller liknande.

Dessa är skrivskyddade och designade att fungera precis som klassiska spelkassetter för 80- och 90-talskonsoler. Om datorn med Kazeta startas med en sådan ”spelkassett” ansluten startar den direkt till spelet, annars kommer spelaren till en startmeny som listar alla sparfiler som ligger på datorn. Här går det även att se hur mycket tid du har lagt i varje spel och säkerhetskopiera sparfilerna till en extern hårddisk eller annat.

Kazeta utlovar noll behov av internetanslutning, konton, launcher-program, abonnemang och annat som hör moderna spel till. Allt du behöver är en annan dator för att skapa ”spelkassetterna”.