Battlefield-serien har historiskt sett varit en spelserie som inte drar sig för att anamma ny teknik och ligga i framkant vad gäller spelgrafik. Därför kan det ses som något förvånade att den kommande sjätte delen i huvudserien inte kommer att ha stöd för ray tracing vid lanseringen.

I en intervju med comicbook.com bekräftar Christian Buhl från studion Ripple Effect detta.

"Nej, vi kommer inte ha ray tracing när spelet lanseras och vi har inga planer på det i den nära framtiden heller" – Christian Buhl, teknisk chef, Ripple Effect

Han berättar vidare i intervjun att fokuset för PC-versionen istället har legat på prestanda, och att så många som möjligt ska ha en välpolerad upplevelse med bra flyt.

Då allt fler AAA-spel väljer att ha någon form av ray tracing är valet något ovanligt, det återstår dock att se om det är något som kan dyka upp med en uppdatering längre fram i spelets livscykel.

