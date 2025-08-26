Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Zalman reserator V1 Plus och V2 (Tornkylare)

Zalman reserator V1 Plus och V2 (Tornkylare)

Zalman Reserator V1 & V1 Plus

Säljer två stycken Zalman Reseratorer:

  • V1 Plus – saknar pump, men är i övrigt i mycket gott skick

  • V2 – komplett och välbevarad.

Båda enheterna är i imponerande skick med tanke på deras ålder, perfekta för samlare, moddare eller dig som vill bygga ett retroinspirerat system.

Enbart avhämtning då de väger cirka 6 kg styck.

Edit: långsökt, men jag är ute efter en skärm 24/27" 1080p och skulle kunna gå med på ett byte också.

Pris: 1500:- för båda.

Finns det ens någon coolare vattenkylningsprodukt?

