Zalman reserator V1 Plus och V2 (Tornkylare)

Zalman Reserator V1 & V1 Plus
Säljer två stycken Zalman Reseratorer:
V1 Plus – saknar pump, men är i övrigt i mycket gott skick
V2 – komplett och välbevarad.
Båda enheterna är i imponerande skick med tanke på deras ålder, perfekta för samlare, moddare eller dig som vill bygga ett retroinspirerat system.
Enbart avhämtning då de väger cirka 6 kg styck.
Edit: långsökt, men jag är ute efter en skärm 24/27" 1080p och skulle kunna gå med på ett byte också.
Pris: 1500:- för båda.
