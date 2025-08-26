Forum Datorkomponenter Kylning och överklockning av processorer Tråd

AUTO-OC Hälp.

AUTO-OC Hälp.

Jo precis bytt över till den mörka sidan (AM5) och första jag gjorde var att aktiverade EXPO och PBO ENHANCEMENT i BIOS.

Men iom att jag laddat ner AMD Adrenalin & Ryzen Master såg jag att man kan överklocka CPU'n i båda programmen.

Min fråga är egentligen vart är överklockningen bäst och gör det någon skillnad om man har dem aktiverade på olika ställen?

På min am4 så föredrar jag bios så slipper man ha extra program i bakgrunden.

Men det år ett bra verktyp för att experimentera fram sina biosinställningar med.

