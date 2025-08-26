AUTO-OC Hälp.

Jo precis bytt över till den mörka sidan (AM5) och första jag gjorde var att aktiverade EXPO och PBO ENHANCEMENT i BIOS.

Men iom att jag laddat ner AMD Adrenalin & Ryzen Master såg jag att man kan överklocka CPU'n i båda programmen.

Min fråga är egentligen vart är överklockningen bäst och gör det någon skillnad om man har dem aktiverade på olika ställen?