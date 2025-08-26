Värdering av speldator

Hej!

Jag går i tankarna att sälja min dator som snart är 4 år gammal. Funderar på att uppgradera till något nytt. Vad skulle ni säga att datorn är värd?

Chassi

Svive Halo S650 Midi Tower

Fläktar: 1×120 mm front, 1×120 mm bak

Stöd: ATX, mATX, mITX

Tempered glass, RGB, USB-C

Grafikkort

ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF OC V2

PCI Express 4.0, 8 GB GDDR6

Processor

Intel Core i7-11700F (Tray)

Socket LGA1200

8-Core / 16-Thread

2.5 GHz (base) / 4.9 GHz (boost)

Rocket Lake

CPU-kylare

Noctua NH-U12S chromax.black, 120mm CPU-Kylare med Enkelt Torn

RAM

Corsair Vengeance PRO DDR4 3600 MHz, 32 GB (2×16 GB)

CL18, svart

Lagring

Kingston A2000 1 TB NVMe M.2 SSD

M.2 2280, PCIe 3.0 x4

Hastighet: 2200/2000 MB/s

600 TBW

Moderkort

ASUS ROG Strix B560-F GAMING WIFI

ATX, LGA1200, Intel B560, DDR4

PCIe 4.0, 3× M.2, WiFi 6

Nätaggregat

Cooler Master MWE Gold 850 V2

ATX 12V

80 PLUS Gold, Fullt modulärt