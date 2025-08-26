Värdering av speldator

Sum
Medlem
Hej!
Jag går i tankarna att sälja min dator som snart är 4 år gammal. Funderar på att uppgradera till något nytt. Vad skulle ni säga att datorn är värd?
Chassi
Svive Halo S650 Midi Tower
Fläktar: 1×120 mm front, 1×120 mm bak
Stöd: ATX, mATX, mITX
Tempered glass, RGB, USB-C
Grafikkort
ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF OC V2
PCI Express 4.0, 8 GB GDDR6
Processor
Intel Core i7-11700F (Tray)
Socket LGA1200
8-Core / 16-Thread
2.5 GHz (base) / 4.9 GHz (boost)
Rocket Lake
CPU-kylare
Noctua NH-U12S chromax.black, 120mm CPU-Kylare med Enkelt Torn
RAM
Corsair Vengeance PRO DDR4 3600 MHz, 32 GB (2×16 GB)
CL18, svart
Lagring
Kingston A2000 1 TB NVMe M.2 SSD
M.2 2280, PCIe 3.0 x4
Hastighet: 2200/2000 MB/s
600 TBW
Moderkort
ASUS ROG Strix B560-F GAMING WIFI
ATX, LGA1200, Intel B560, DDR4
PCIe 4.0, 3× M.2, WiFi 6
Nätaggregat
Cooler Master MWE Gold 850 V2
ATX 12V
80 PLUS Gold, Fullt modulärt
