Moderkort, minne, cpu

Moderkort, minne, cpu

Funderar på att uppgradera
Säljer följade

Gigabyte aorus master x570
Amd 5800x
8gb x 4 g-skill trident z rgb (4 stickor 32gb totalt)

Kom med vettigt bud
Kan skickas
Bud med rätt att neka

Läs hela annonsen här

Nytt bud: 1 500 kr +frakt
AMD Ryzen 7800X3D, Asus TUF X670E, G.Skill 32Gb 6000mhz CL30, Sapphire Radeon RX 7900 XTX NITRO+ 24GB, Arctic Liquid Freezer II 360, ASUS TUF Gaming 1000W Gold, Kingston KC3000 1TB NVMe, Samsung 980 1TB NVMe, Antec Torque ATX, Acer Predator X34GS 180hz.

Nytt bud: 1 700 kr +frakt
1600:- hämtar

Nytt bud: 1 800 kr +frakt
Nytt bud: 2 000 kr +frakt
2100+frakt

Its not about power, its about balance

