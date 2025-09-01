Dator + skärm (i5 7600K)

Dator + skärm säljes till högstbjudande.

Chassi: Antec P180b v2 (nedre filterhållare håller ej kvar filterluckan i stängt läge, syns ej med stängd frontlucka)

Processor: Intel Core I5 7600K S-1151

Processorkylare: Noctua NH-D14

Grafikkort: MSI Geforce GTX 1060 Ggaming x 3G Twin frozer VI

Moderkort: Gigabyte GA-Z270XP SLI S-1151 ATX

Ram: 16GB Corsair Vengeance LPX 3000MHz DDR4 Ej ECC

Hårddisk SSD: 256Gb Samsung 850 Pro

Hårddisk Mekanisk: 1,5TB Samsung HD154ui

Hårddisk Mekanisk: 2TB Samsung hd204UI,

DVD brännare: Asus DRW-24D5MT

Nätaggregat: Corsair RMi Series RM650i 650Watt 80 PLUS Gold

Mus: Logitech MX300

Skärm: Asus MG248Q

Säljes till högstbjudande

OBS levereras utan Windows.

Endast avhämtning Göteborg, Hisingen.

