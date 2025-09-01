Dator + skärm (i5 7600K)

Airwolf
Dator + skärm säljes till högstbjudande.
Chassi: Antec P180b v2 (nedre filterhållare håller ej kvar filterluckan i stängt läge, syns ej med stängd frontlucka)
Processor: Intel Core I5 7600K S-1151
Processorkylare: Noctua NH-D14
Grafikkort: MSI Geforce GTX 1060 Ggaming x 3G Twin frozer VI
Moderkort: Gigabyte GA-Z270XP SLI S-1151 ATX
Ram: 16GB Corsair Vengeance LPX 3000MHz DDR4 Ej ECC
Hårddisk SSD: 256Gb Samsung 850 Pro
Hårddisk Mekanisk: 1,5TB Samsung HD154ui
Hårddisk Mekanisk: 2TB Samsung hd204UI,
DVD brännare: Asus DRW-24D5MT
Nätaggregat: Corsair RMi Series RM650i 650Watt 80 PLUS Gold
Mus: Logitech MX300
Skärm: Asus MG248Q
Säljes till högstbjudande
OBS levereras utan Windows.
Endast avhämtning Göteborg, Hisingen.
