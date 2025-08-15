Fem år efter att Intels Comet Lake-serie först såg dagens ljus har Intel bestämt sig för att damma av en av de gamla trotjänarna. Resultatet - En "ny" processor vid namn Core i5-110. Vid en närmare undersökning tycks det röra sig om samma krets som Core i5-10400 från år 2020.

Specifikationerna är identiska in i minsta decimal: sex kärnor, tolv trådar, 12 MB cache, basfrekvens på 2,9 GHz och turbo upp till 4,3 GHz. Samma 65 W TDP, samma integrerade UHD Graphics 630, samma DDR4-stöd - kort och gott, samma allt. Så när som på förpackningen, förstås.

Än mer förbryllande är prislappen. Intel har satt riktpriset till 200 US dollar, alltså samma nivå som när modellen släpptes under andra kvartalet år 2020. Med en fem år gammal arkitektur, byggd för en pensionerad LGA 1200-sockel, blir detta sannerligen svårsmält.

Frågan är därför vem Core i5-110 egentligen riktar sig till. För de flesta konsumenter finns i dag både modernare och mer prisvärda alternativ, medan denna lansering snarare framstår som en kuriositet för en redan avslutad plattform.