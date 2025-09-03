Nvidia Geforce RTX 3080 Founders Edition

Säljer mitt Geforce RTX 3080 Founders Edition (10 GB VRAM) som jag köpte hösten år 2020 precis innan Nvidia fimpade direktförsäljning av sina FE-kort till Sverige. Kortet är i bra skick och kommer komplett med förpackning samt den dokumentation som medföljde.

Medföljer gör även Nvidias egna 2 x 8-pins PCI Express till 12-pinsadapter, vilken behövs för att ge ström till kortet. Jag har även dedikerade kablar till Corsair (Type 4) samt Seasonic-agg för Nvidias kortlivade 12-pinskontakt, så om man har ett sådant nätagg kan jag skicka med kabeln utan extra kostnad.

Hämtas i Bredäng alternativt skickas. I det sistnämnda fallet står köparen för frakten samt förskottsbetalar.

Läs hela annonsen här