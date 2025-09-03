Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Nvidia Geforce RTX 3080 Founders Edition

1
Skriv svar
Permalänk
Chassi-Jesus 📦

Nvidia Geforce RTX 3080 Founders Edition

Säljer mitt Geforce RTX 3080 Founders Edition (10 GB VRAM) som jag köpte hösten år 2020 precis innan Nvidia fimpade direktförsäljning av sina FE-kort till Sverige. Kortet är i bra skick och kommer komplett med förpackning samt den dokumentation som medföljde.

Medföljer gör även Nvidias egna 2 x 8-pins PCI Express till 12-pinsadapter, vilken behövs för att ge ström till kortet. Jag har även dedikerade kablar till Corsair (Type 4) samt Seasonic-agg för Nvidias kortlivade 12-pinskontakt, så om man har ett sådant nätagg kan jag skicka med kabeln utan extra kostnad.

Hämtas i Bredäng alternativt skickas. I det sistnämnda fallet står köparen för frakten samt förskottsbetalar.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Antar att inga byten är intressanta?
Detta är bara en long shot, det värsta man kan få är ett nej!

Visa signatur

i7 12700k oc+delid under utveckling | 32gb G.Skill Trident Z RGB 3600mhz cl15 | RX 7800xt
https://valid.x86.fr/uudh64 (gammal, men trevlig, cpu-z validator)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Chassi-Jesus 📦
Skrivet av Jonhed:

Antar att inga byten är intressanta?
Detta är bara en long shot, det värsta man kan få är ett nej!

Gå till inlägget

Inga byten nej.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

3000 + frakt

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar