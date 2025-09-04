Kan ej installera drivrutin för grafikkort

Låter helt klart som att grafikkortet har gått sönder och råkat ta med sig moderkort kanske till å med CPU om man har otur.

Skulle börja med att prova en annan PCI-e port, finns två till x1 portar på moderkortet men kan krävas att man öppnar kapar upp kontakten så det får plats med full längds kort. Alternativt om att du köper hem en billig PCI-e 1x adapter och provar.