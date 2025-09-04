Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Kan ej installera drivrutin för grafikkort

Kan ej installera drivrutin för grafikkort

Får några dagar sedan när sonen spelade Minecraft så blev grafiken konstig och datorn hängde sig. Efter det ändrades upplösningen i windows till 1024x768 och gick ej att ändra till något annat. I device manager så fanns grafikkortet (gtx 780) med men med ett utropstecken och texten "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)" Jag utgick från att grafikkortet hade pajat och satte i ett gtx 770 men fick exakt samma fel. Jag har testat installera om drivrutinen(först med DDU) och till slut även blåst in en ny installation av windows 11 men problemet kvarstår. Jag har testat ett annat nättagg, ramstickorna var för sig och kopplat loss all kringutrustning utan resultat. Den enda framgång jag haft var när jag flashade ett nytt bios på moderkortet, efter det kunde jag ändra upplösning till skärmens native på 1080p men felmeddelandena kvarstår.
Jag gissar på att moderkortet är paj. Är det någon som har en annan ide på vad som kan vara fel så mottages det tacksamt!

Systemet är:
Intel 12400f
Gigabyte B660M-DSH3 DDR4
GTX 780/760
2x8GB kinston Fury
Seasonic Focus 650W

vilken version av drivaren försökte du installera?

gtx 700 serien har inte fått nya på nått år nu.

475.14 verkar vara senaste för 700 serien

https://www.nvidia.com/en-us/drivers/details/228836/

försöker du med något nyare kommer inte installern kunna identifiera hårdvaran och installera drivaren

Japp det är 475.14 jag försöker installera utan framgång :/

Låter helt klart som att grafikkortet har gått sönder och råkat ta med sig moderkort kanske till å med CPU om man har otur.

Skulle börja med att prova en annan PCI-e port, finns två till x1 portar på moderkortet men kan krävas att man öppnar kapar upp kontakten så det får plats med full längds kort. Alternativt om att du köper hem en billig PCI-e 1x adapter och provar.

