Kan ej installera drivrutin för grafikkort

Får några dagar sedan när sonen spelade Minecraft så blev grafiken konstig och datorn hängde sig. Efter det ändrades upplösningen i windows till 1024x768 och gick ej att ändra till något annat. I device manager så fanns grafikkortet (gtx 780) med men med ett utropstecken och texten "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)" Jag utgick från att grafikkortet hade pajat och satte i ett gtx 770 men fick exakt samma fel. Jag har testat installera om drivrutinen(först med DDU) och till slut även blåst in en ny installation av windows 11 men problemet kvarstår. Jag har testat ett annat nättagg, ramstickorna var för sig och kopplat loss all kringutrustning utan resultat. Den enda framgång jag haft var när jag flashade ett nytt bios på moderkortet, efter det kunde jag ändra upplösning till skärmens native på 1080p men felmeddelandena kvarstår.
Jag gissar på att moderkortet är paj. Är det någon som har en annan ide på vad som kan vara fel så mottages det tacksamt!
Systemet är:
Intel 12400f
Gigabyte B660M-DSH3 DDR4
GTX 780/760
2x8GB kinston Fury
Seasonic Focus 650W