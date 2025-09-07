Steam Deck LCD 256GB + docka

Hej!

Säljer min kompis Steam Deck som är ytterst sparsamt använd. Hon köpte den som i princip oanvänd i andrahand Juli 2024 och har sen dess spelat totalt kanske 25h av Portal, Ori och firewatch. 100% Batterihälsa enligt desktop.

Du får Steam Deck LCD 256gb inkl case. Steam Deck dockingstation. 2st original USB-C laddare.

Jag hittar egentligen inga skavanker jag skulle anmärka på. Kanske något ytligt på plasten, inget på skärmen.

Frågor på det?

