Om jag byter router, får jag ny ip då?

Om jag byter router, får jag ny ip då?

Vi har fiber via telia och telia vägrar erbjuda ny ip adress.

Om jag byter router till en exakt likadan, får jag ny ip adress då?

Problemet är att idioterna på reddit har bannat vår ip adress.

Du får inte en ny adress om du gör routern strömlös ett par timmar ?

Räcker som sagt med att koppla ur routern några timmar, över en natt exempelvis.

Nej jag tror inte det.

Läst att folk väntat flera dagar och fått samma ip adress. Jag kan inte stänga ner nätet så länge.

Routern kommer att be om att få samma IP som den hade senast, och om den är ledig får man den. Så en urkoppling och nollställning kan behövas i vissa extremfall.

Om lease tiden gått ut så frågar den alltid efter en ny ip.

Hur gör man en urkoppling och nollställning?

Menar du att den nya routern kommer få samma ip adress som tidigare router?

Att banna en IP address specifikt kan ju bero på olika saker men oftast brukar man inte använda den metoden för att blocka användare utan snarare att det görs någon form av attack från en specific IP address mot deras server eller dylikt. För som sagt, en IP address går som användare att komma runt likt de alternativ som diskuterats redan. VPN är ju också ett alternativ eller så kör du ifrån mobilnätet med telefon när du ska in på reddit specifikt. Ibland används IP address i kombination med MAC address för att blocka en enhet.

Ja den kommer få samma ip så länge den kommer upp inom lease-tiden.. den är låst på mac-adressen.

Jag har provat med vpn. Men så fort man glömmer det blir man bannad igen.

Kan hemsidor se ens mac adress? Syftar du på routerns eller datorns mac?

Jag trodde man fick ny ip pga ny mac adress (ny router)...

Ja det var ju det jag skrev... Ditt ip du har nu är låst till din Mac.
Bara för att din router inte ska spama deras dhcp-server så fort du startar om din router.

Gör din router strömlös och även din CPE/Media converter strömlös över natten och testa..

Rimligt antagande. Har du testat om du kan byta WAN MAC-adress på routern? Brukar gå på de flesta.

Vissa DHCP-servrar kommer ge dig samma IP om det är ledigt även efter att lease time har gått ut. Det är beroende på konfiguration.

Ny Router innebär ny MAC-adress så ja, då får du med högsta sannolikhet nytt IP.

Vi har ingen media converter. Routern kopplas in i väggen.

Telias router är låst. Går ej.

Du kanske skulle kunna testa med att tillfälligt ta bort routern och sätta datorn direkt i uttaget. Byt mac-adress på datorn några gånger och låt det gå 24h innan du kopplar tillbaka routern. Då kanske Telia dhcp glömmer routerns mac-adress och ger dig en ny IP när du sedan kopplar in routern igen.
En chansning. Och var såklart försiktig när du kör utan brandvägg.

skulle aldrig rekommendera nån koppla datorn direkt till uttaget,, Spelar ingen roll vad problemet är

du har ofta möjlighet att sätta en egen MAC på wan porten, ändra en siffra

Har du CGNAT? Då kommer det antagligen inte räcka med att få en ny IP.

