Den 29 augusti släppte Microsoft en ny valfri uppdatering för Windows 11, KB5064081. Efter att ha installerat uppdateringen har en del användare drabbats av problem med att spela upp DRM-skyddad video, ett problem som nu bekräftas av Microsoft.

Problemet gäller spelare som använder Microsofts Enhanced Video Renderar-ramverk med antingen HDCP eller DRM för digitalt ljud, och yttrar sig i symtom som felmeddelandet, frekventa avbrott, krascher och svart skärm utan bild. Det kan till exempel handla om program för uppspelning av DVD och Blu-ray.

Microsofts utvecklare håller på att ta fram en fix för buggen som ska ingå i en kommande uppdatering. Tills den är ute kan drabbade användare välja att antingen rulla tillbaka uppdateringen eller testa andra program.

Augusti var inte Microsofts mest lyckade uppdateringsmånad. Flera buggar dök upp efter olika uppdateringar, bland annat en som ledde till problem att installera och uppdatera vissa program för användare med standardkonto istället för adminkonto.