Nedräkningen har börjat! I slutet av januari lyfter vi mot Taiwan för årets stora community-äventyr: SweClockers Expedition Taiwan 2026. En vecka fylld av teknik, fabriksbesök, spelmässa och nattmarknader väntar.
Men först: hur mycket kan du om landet Taiwan och tekniken där? Testa dig själv i vår quiz!
Expedition SweClockers Taiwan
När
27 jan - 3 feb 2026
Var
Taipei, Taiwan
Vad
Teknikresa med SweClockers
Kostar
27 900 kr (delat dubbelrum)
Är det något vi absolut inte borde missa på resan? Tipsa i kommentarerna!