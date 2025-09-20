Nedräkningen har börjat! I slutet av januari lyfter vi mot Taiwan för årets stora community-äventyr: SweClockers Expedition Taiwan 2026. En vecka fylld av teknik, fabriksbesök, spelmässa och nattmarknader väntar.

Men först: hur mycket kan du om landet Taiwan och tekniken där? Testa dig själv i vår quiz!

Expedition SweClockers Taiwan

När

27 jan - 3 feb 2026

Var

Taipei, Taiwan

Vad

Teknikresa med SweClockers

Kostar

27 900 kr (delat dubbelrum)

Är det något vi absolut inte borde missa på resan? Tipsa i kommentarerna!