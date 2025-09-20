TSMC har enligt analytiker på KLA redan femton kunder till sin 2-nanometersprocess (N2), däribland AMD, Apple och Nvidia, rapporterar WCCF Tech.

En stor skillnad mot när tidigare processgenerationer var nya är att det den här gången inte bara handlar om små, strömsnåla systemkretsar för mobiltelefoner och liknande. Både Nvidia och AMD ska till exempel tillverka kraftfulla AI-acceleratorer, och faktum är att två tredjedelar av företagen som har skrivit kontrakt om tillverkning med processen är fokuserade på högpresterande kretsar.

Det här har lett till ovanligt hög efterfrågan. Tillsammans med högre utvecklingskostnader har det fått TSMC att höja priserna – rejält. Enligt China Times kan priset per kiselplatta för N2-processen vara upp till 50 procent högre än med den senaste N3-varianten.

Högre kostnader för tillverkarna av kommande mobiltelefoner, grafikkort och andra elektronikprodukter kommer med största sannolikhet även innebära högre priser i handeln.