Modda en USB-C female istället för USB-A kabel. Går det?
Hej alla glada.
Nu är jag ute på djupt vatten så jag hade tänkte kolla om någon som faktiskt är kompetent kan avgöra om det jag försöker ens är möjligt. Jag försöker modda ett tangentbord för att göra det lite mer modernt och behändigt.
Som ni ser på bilden Sitter det en USB-A kabel till en 5 pin kontakt på PCBn, det är alltså kabeln som jag kopplar i datorn. Min önskan är att istället för att kabeln fortsätter till en vanlig USB kontakt, så slutar den i en USB-C female kontakt där PCBn slutar, sen kan jag limma fast den eller liknande, så att det blir som alla andra moderna tangentbord. Jag vill alltså inte byta ut kontakten på PCBn utan bara ha någon sorts skarvkabel som slutar i USB-C female. Går det ens? Var kan jag hitta delar? Aliexpress kollade jag på men hittade inte vad jag letade vilket jag tror beror på att jag inte vet vad jag letar efter.
Om du lyckas lista ut artikelnumret/beskrivningen (ser ut att vara någon billigare molex/JST historia) på kontaktdonet som matar PCB kontaktdonet kan du söka efter "Type-C to XXXXX USB2.0 " och köpa en sådant kablage
I ditt fall skulle jag försöka leta efter "Type C connector USB 2.0 Pigtail" (En USB-C kontakt med lösa ledare för USB. 2.0)
Med USB-A kablaget så tar du och mäter vilken ledare som går till vilken kontakt och märker/skriver ned detta.
Du kan nu klippa bort USB-A kontaktdonet och fästa USB-C pigtail kablaget (crimp löd eller hur du nu vill).
Är det en bra lösning - Mja, kommer bli så bra som du lyckas fixa till kablaget.
Är det ett tillfälle att lära sig mer om USB och elekronik - JA!
Något liknande detta kanske som är gjort för panelmontering kanske?
USB-C (USB 2.0) pigtail kablage för panelmontering
