Modda en USB-C female istället för USB-A kabel. Går det?

Hej alla glada.

Nu är jag ute på djupt vatten så jag hade tänkte kolla om någon som faktiskt är kompetent kan avgöra om det jag försöker ens är möjligt. Jag försöker modda ett tangentbord för att göra det lite mer modernt och behändigt.

Som ni ser på bilden Sitter det en USB-A kabel till en 5 pin kontakt på PCBn, det är alltså kabeln som jag kopplar i datorn. Min önskan är att istället för att kabeln fortsätter till en vanlig USB kontakt, så slutar den i en USB-C female kontakt där PCBn slutar, sen kan jag limma fast den eller liknande, så att det blir som alla andra moderna tangentbord. Jag vill alltså inte byta ut kontakten på PCBn utan bara ha någon sorts skarvkabel som slutar i USB-C female. Går det ens? Var kan jag hitta delar? Aliexpress kollade jag på men hittade inte vad jag letade vilket jag tror beror på att jag inte vet vad jag letar efter.